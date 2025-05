La España en vías de subdesarrollo

A imagen de lo que acontece ahora mismo en la República Popular China, la dictadura del general Franco también fue un régimen profundamente antidemocrático y profundamente antiliberal que consumó un desempeño muy bueno en el terreno económico durante sus últimos veinte años de existencia. Lo cual demuestra que la realidad resulta ser algo infinitamente más complejo, sutil, poliédrico y difícil de aprehender de modo intuitivo que esos modelitos tan sencillos y maniqueos que se les enseñan a los estudiantes de Economía en las universidades.

Uno de los rasgos singulares de aquella autocracia que tanto éxito obtuvo en el plano económico fue que el salario mínimo legal, el SMI, no era tan mínimo por aquel entonces. Y es que el régimen de Franco lo estableció en un 25% de la productividad laboral media de España. A los lectores que deseen realizar comparaciones odiosas les gustará acusar recibo de que, tras 13 años en la Moncloa, cuando Felipe González abandonó el poder, en 1996, el SMI apenas llegaba al 14% de esa misma productividad laboral media.Y hoy, cumplidos ya 7 años de un Ejecutivo formado por pretendidos socialistas y antiguos comunistas, todavía no hemos llegado a recuperar de nuevo aquel 25%. Yo soy un decidido partidario de continuar subiendo el SMI por encima de la inflación, pero no por razones de justicia social.

Bien al contrario, creo que hay que seguir procediendo de tal modo porque va a resultar la única manera algo eficaz de poner freno a la arribada masiva de los excedentes demográficos del Tercer Mundo que nada aportan a nuestro país, salvo una fuente segura de problemas graves a medio y largo plazo. Y la derecha, si fuera un poco inteligente, debería estar de acuerdo. Aumentar el SMI ayuda a que España deje de ser un país en vías de subdesarrollo. Reducir la jornada laboral, en cambio, sólo serviría para disminuir todavía más una productividad del trabajo que lleva estancada desde hace la friolera de 30 años y que resulta ínfima para los estándares europeos. No será popular, pero es la verdad.