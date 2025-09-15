El Sánchez más radical da inicio a la precampaña andaluza

Las protestas ilegales organizadas por energúmenos propalestinos en las últimas etapas de la Vuelta Ciclista a España han ofrecido una imagen tercermundista de nuestro país, cuyo Gobierno permite que grupos reducidos de alborotadores impidan el desarrollo de una competición deportiva de carácter internacional. La presencia de un equipo israelí en la carrera ha sido el pretexto de los agitadores, vinculados mayoritariamente a la extrema izquierda, para boicotear la llegada de los corredores a meta durante varios días seguidos poniendo en serio riesgo la integridad física de los ciclistas.

En una situación así, cualquier gobernante con un mínimo sentido de la responsabilidad pondría remedio al problema de manera drástica y, acto seguido, haría un llamamiento a la convivencia y al entendimiento para evitar una escalada violenta que deja la imagen de España por los suelos. Pero hablamos de Pedro Sánchez, personaje sectario donde los haya, que en un mitin celebrado ayer en Málaga celebró el vandalismo de los radicales que han boicoteado La Vuelta, una de las competiciones más importantes del calendario deportivo internacional.

Rodeado de la plana mayor del socialismo andaluz, con María Jesús Montero al frente, Sánchez mostró su "admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina". Ni una palabra sobre la seguridad de los corredores y los espectadores de la competición, o sobre el hecho de que se haya boicoteado impunemente una prueba internacional por motivos ideológicos, labor en la que la televisión gubernamental ha puesto también todo su esfuerzo antisemita.

El presidente del Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a las elecciones andaluzas, previstas para dentro de menos de un año, utilizando un discurso tan radical como el de sus socios podemitas. No solo ha pasado a Díaz y Belarra por la izquierda con sus ataques permanentes a Israel, sino también a través de iniciativas tan lesivas como el aumento brutal de la intervención estatal en el terreno inmobiliario, que agravará todavía más la escasez de viviendas asequibles para las familias más desfavorecidas.

Sánchez ha decidido competir con los ultraizquierdistas por su mismo nicho de votos, abandonando así la apariencia de centralidad de la que hacían gala otros dirigentes socialistas. Su felicitación a los grupúsculos antijudíos que han atacado a los corredores de La Vuelta acota el nivel de violencia verbal e ideológica que va a ejercer el Gobierno durante el tiempo que le quede a esta legislatura.