¿Qué está pasando en España? Oleada de apuñalamientos en todo el país

España ha vivido en los últimos días una preocupante sucesión de apuñalamientos y agresiones violentas con arma blanca en distintos puntos del país. Madrid, Barcelona, Logroño, Galdácano o Arroyomolinos son solo algunos de los escenarios de una semana marcada por reyertas, ataques en plena vía pública, ajustes de cuentas y agresiones que han dejado varios heridos graves y al menos dos muertos.

La Comunidad de Madrid ha concentrado algunos de los sucesos más graves de la semana. En Colmenar Viejo, la Guardia Civil ha detenido a cuatro jóvenes de entre 18 y 22 años acusados de intentar asesinar a un menor de 17 años dentro de un autobús de línea regular. Los agresores, provistos de armas blancas, entraron en el vehículo y atacaron al joven, al que propinaron varios puñetazos y apuñalaron en distintas partes del cuerpo ante el pánico del resto de pasajeros, que huyeron precipitadamente del autobús.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un enfrentamiento relacionado con bandas juveniles violentas. El presunto autor material ya ha ingresado en prisión y se enfrenta a delitos de homicidio en grado de tentativa y organización criminal.

También en Madrid, dos hombres resultaron heridos graves este sábado en sendos apuñalamientos registrados en los distritos de Carabanchel y Usera. En el primero de los casos, un joven de 18 años sufrió una herida penetrante en el tórax y tuvo que ser trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre. Horas después, otro hombre fue apuñalado en la cabeza y la espalda en Usera.

A estos casos se suma el doble apuñalamiento ocurrido a las puertas de una sala de conciertos de Arroyomolinos. La Guardia Civil ha detenido al responsable de seguridad del local como presunto autor de las cuchilladas que dejaron dos heridos, uno de ellos grave. Según la versión del establecimiento, todo comenzó cuando un antiguo cliente, al que se le había prohibido la entrada meses atrás, acudió al recinto acompañado de varios amigos para enfrentarse al personal de seguridad.

Uno de los casos más impactantes se produjo en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, donde un policía nacional fuera de servicio recibió hasta 17 puñaladas tras intervenir en una discusión en un bar. El agresor, un reincidente, llegó a afirmar tras ser detenido que le "da igual la policía" porque "ya había estado antes en prisión".

El ataque ha provocado la reacción de sindicatos policiales como la Unión Federal de Policía (UFPOL), que denuncia una escalada de violencia "cada vez más extrema, más desinhibida y más peligrosa" contra los agentes. "Estamos cansados de sangrar en las calles", lamentan desde la organización, que reclama un endurecimiento de las penas y acusa al Gobierno de "mirar hacia otro lado" ante el aumento de las agresiones.

Nuevos ataques en Barcelona

Cataluña también ha registrado varios episodios especialmente violentos. En el barrio del Raval de Barcelona, los Mossos d'Esquadra investigan un nuevo apuñalamiento ocurrido en la plaza del Pedró. La víctima, un hombre de 41 años, tuvo que ser trasladada al Hospital del Mar.

El ataque se produjo apenas unos días después de otro crimen con arma blanca en pleno centro de Barcelona. Un menor mató presuntamente a un hombre tras sufrir un robo junto a su pareja. Según la reconstrucción policial, el joven regresó armado con un cuchillo y atacó mortalmente a uno de los integrantes del grupo que supuestamente le había robado minutos antes.

La escena posterior desató momentos de enorme tensión en las calles del Raval. Un grupo de personas persiguió al menor y le lanzó botellas e incluso una bicicleta mientras trataba de defenderse con el arma blanca. "Había mucha gritería y los coches tocaban el claxon. Decían que alguien tenía un cuchillo", relató una vecina que presenció los hechos desde su balcón.

El área metropolitana de Barcelona registró además otras dos agresiones con arma blanca: una junto al Hospital San Juan de Dios de Esplugas de Llobregat, donde una mujer murió apuñalada, y otra en la zona del Fórum, donde un joven resultó herido por un grupo de personas y tuvo que ser hospitalizado.

Crece la preocupación

Fuera de Madrid y Barcelona, la violencia con arma blanca también ha dejado episodios graves. En Logroño, un joven de unos 25 años fue apuñalado en las inmediaciones del centro comercial Berceo en un posible ajuste de cuentas entre clanes de etnia gitana, según las primeras hipótesis policiales.

En Galdácano (Vizcaya), un hombre de 34 años sufrió una grave herida abdominal tras ser atacado con un objeto punzante en el barrio de Zuazo. Su hermano también resultó herido durante el altercado.

La sucesión de ataques ha vuelto a poner el foco sobre la sensación de inseguridad denunciada por sindicatos policiales y vecinos de barrios especialmente afectados por la violencia. Desde UFPOL advierten además de una creciente sensación de impunidad entre delincuentes reincidentes y reclaman cambios legislativos para endurecer las penas por agresiones violentas y ataques contra agentes de la autoridad.