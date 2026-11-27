Las elecciones generales del 29 de noviembre llegan a Canarias, donde concurren 27 candidaturas al Congreso para repartirse 15 escaños, ocho por Las Palmas y siete por Santa Cruz de Tenerife, con el puerto de La Restinga convertido en el epicentro de la campaña. En apenas tres días han arribado a El Hierro más de 3.000 migrantes, con un récord histórico de 2.100 personas en una sola jornada y un fallecido en la travesía, elevando el acumulado anual de la isla a cifras inéditas en torno a las 17.000 llegadas. El colapso sanitario y logístico obligó al Gobierno autonómico a activar el nivel 2 del Plateca y solicitar el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El desborde de la isla más pequeña del archipiélago expone los costes reales de gestionar la frontera sur a golpe de parches. El Ejecutivo central aprobó partidas de emergencia de 16,8 millones el 10 de noviembre y otros cinco millones una semana después, tres para sanidad y dos para el Cabildo herreño, una respuesta que Coalición Canaria y su socio electoral Primero Canarias califican de tardía e insuficiente frente a la falta de previsión estatal. Mientras el Estado multiplica el gasto reactivo sin frenar las salidas desde Senegal, Mauritania ni neutralizar la presión en el flanco atlántico próximo a Marruecos, el impacto recae directamente sobre los servicios públicos y los negocios locales de La Restinga.

Choque frontal por el control fronterizo y la soberanía

La crisis ha trazado una fractura nítida entre las principales fuerzas que se disputan el voto canario el 29N. En el bloque de la derecha, el Partido Popular sitúa el origen del problema en el "efecto llamada" y exige contundencia operativa. Desde el propio muelle de La Restinga, Alberto Núñez Feijóo propuso reformar el Código Penal contra las mafias, desplegar Frontex y Europol, recurrir al apoyo logístico de la Armada, condicionar los fondos de cooperación en origen a la contención de flujos y reformar la Ley del Menor para el retorno familiar, defendiendo una relación con Marruecos basada en el "respeto mutuo".

Vox endurece aún más el planteamiento: rechaza repartir migrantes por la Península, apunta a Marruecos y Mauritania y exige aplicar la Ley de Extranjería para repatriar a quienes entren de forma irregular. Su programa incluye vigilancia permanente con las Fuerzas Armadas, veto a regularizaciones masivas, supresión del arraigo y eliminación de ayudas públicas y acceso al alquiler a personas en situación irregular. En esa misma franja compiten Se Acabó La Fiesta (SALF) y Frente Obrero, centrados en el endurecimiento punitivo y las deportaciones.

El muro del reparto y el pulso entre Madrid y Bruselas

En el extremo opuesto, el PSOE defiende la solvencia de su sistema humanitario. Pedro Sánchez reivindicó en Tenerife y Gran Canaria la aportación de la inmigración y elogió la solidaridad de El Hierro, pese a omitir la isla en el bloque migratorio del debate a cuatro, mientras Defensa rechazaba enviar la Armada y la Delegación del Gobierno admitía lo "anómalo" del repunte pidiendo más control en origen y refuerzos sanitarios.

Frente Amplio y Unidad del Pueblo Canario (UPC), espacio que agrupa a la izquierda estatal y canaria, priorizan las vías legales, la acogida digna, el reparto entre autonomías de los menores y una solución para el Sáhara Occidental conforme a la ONU, línea humanitaria en la que también se mueve Drago Canarias, aunque combinándola con una controvertida Ley de Residencia para limitar el empadronamiento insular. Por su parte, Coalición Canaria-Primero Canarias rechaza tanto la pasividad de Madrid como las expulsiones que tilda de "irreales" de Vox, exigiendo activar en Bruselas Frontex, la Agencia Europea de Asilo y fondos permanentes para que El Hierro deje de asumir en solitario la frontera atlántica.

Dosier de documentación: qué ha dicho y qué propone cada partido del 29N sobre El Hierro

Para completar el enfoque informativo de la pieza, este es el desglose detallado de las declaraciones y propuestas registradas durante la campaña del 29N por cada una de las fuerzas que concurren en Canarias (con enlaces a las coberturas de prensa verificadas):