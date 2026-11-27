Las elecciones generales del 29 de noviembre llegan a Canarias, donde concurren 27 candidaturas al Congreso para repartirse 15 escaños, ocho por Las Palmas y siete por Santa Cruz de Tenerife, con el puerto de La Restinga convertido en el epicentro de la campaña. En apenas tres días han arribado a El Hierro más de 3.000 migrantes, con un récord histórico de 2.100 personas en una sola jornada y un fallecido en la travesía, elevando el acumulado anual de la isla a cifras inéditas en torno a las 17.000 llegadas. El colapso sanitario y logístico obligó al Gobierno autonómico a activar el nivel 2 del Plateca y solicitar el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
El desborde de la isla más pequeña del archipiélago expone los costes reales de gestionar la frontera sur a golpe de parches. El Ejecutivo central aprobó partidas de emergencia de 16,8 millones el 10 de noviembre y otros cinco millones una semana después, tres para sanidad y dos para el Cabildo herreño, una respuesta que Coalición Canaria y su socio electoral Primero Canarias califican de tardía e insuficiente frente a la falta de previsión estatal. Mientras el Estado multiplica el gasto reactivo sin frenar las salidas desde Senegal, Mauritania ni neutralizar la presión en el flanco atlántico próximo a Marruecos, el impacto recae directamente sobre los servicios públicos y los negocios locales de La Restinga.
Choque frontal por el control fronterizo y la soberanía
La crisis ha trazado una fractura nítida entre las principales fuerzas que se disputan el voto canario el 29N. En el bloque de la derecha, el Partido Popular sitúa el origen del problema en el "efecto llamada" y exige contundencia operativa. Desde el propio muelle de La Restinga, Alberto Núñez Feijóo propuso reformar el Código Penal contra las mafias, desplegar Frontex y Europol, recurrir al apoyo logístico de la Armada, condicionar los fondos de cooperación en origen a la contención de flujos y reformar la Ley del Menor para el retorno familiar, defendiendo una relación con Marruecos basada en el "respeto mutuo".
Vox endurece aún más el planteamiento: rechaza repartir migrantes por la Península, apunta a Marruecos y Mauritania y exige aplicar la Ley de Extranjería para repatriar a quienes entren de forma irregular. Su programa incluye vigilancia permanente con las Fuerzas Armadas, veto a regularizaciones masivas, supresión del arraigo y eliminación de ayudas públicas y acceso al alquiler a personas en situación irregular. En esa misma franja compiten Se Acabó La Fiesta (SALF) y Frente Obrero, centrados en el endurecimiento punitivo y las deportaciones.
El muro del reparto y el pulso entre Madrid y Bruselas
En el extremo opuesto, el PSOE defiende la solvencia de su sistema humanitario. Pedro Sánchez reivindicó en Tenerife y Gran Canaria la aportación de la inmigración y elogió la solidaridad de El Hierro, pese a omitir la isla en el bloque migratorio del debate a cuatro, mientras Defensa rechazaba enviar la Armada y la Delegación del Gobierno admitía lo "anómalo" del repunte pidiendo más control en origen y refuerzos sanitarios.
Frente Amplio y Unidad del Pueblo Canario (UPC), espacio que agrupa a la izquierda estatal y canaria, priorizan las vías legales, la acogida digna, el reparto entre autonomías de los menores y una solución para el Sáhara Occidental conforme a la ONU, línea humanitaria en la que también se mueve Drago Canarias, aunque combinándola con una controvertida Ley de Residencia para limitar el empadronamiento insular. Por su parte, Coalición Canaria-Primero Canarias rechaza tanto la pasividad de Madrid como las expulsiones que tilda de "irreales" de Vox, exigiendo activar en Bruselas Frontex, la Agencia Europea de Asilo y fondos permanentes para que El Hierro deje de asumir en solitario la frontera atlántica.
Dosier de documentación: qué ha dicho y qué propone cada partido del 29N sobre El Hierro
Para completar el enfoque informativo de la pieza, este es el desglose detallado de las declaraciones y propuestas registradas durante la campaña del 29N por cada una de las fuerzas que concurren en Canarias (con enlaces a las coberturas de prensa verificadas):
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PSOE
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Qué han dicho: Pedro Sánchez elogió en Tenerife y Gran Canaria la solidaridad de El Hierro, defendió la contribución de los migrantes y calificó como "buena política" reconocerles derechos, aunque no mencionó El Hierro en el bloque de inmigración del debate a cuatro. El ministro Ángel Víctor Torres admitió un repunte "muy importante" (unas 17.000 llegadas a la isla en 2026), la ministra de Inclusión defendió que el sistema humanitario "está preparado, dando respuesta" y el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, describió el episodio como "excepcional" y "anómalo". Margarita Robles respondió con reproches a la petición de PP y Vox de enviar la Armada.
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Qué proponen y ejecutan: Sostener la atención humanitaria y los traslados a la Península, aprobar partidas extraordinarias (16,8 millones el 10 de noviembre y 5 millones el 17 de noviembre), enviar efectivos de la UME para apoyo sanitario y triaje tras activarse el Plateca, y reclamar refuerzos sanitarios, de Salvamento y mayor control en origen.
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Partido Popular (PP)
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Qué han dicho: Alberto Núñez Feijóo visitó el muelle de La Restinga el 20 de noviembre, responsabilizó al Ejecutivo de más de 400.000 llegadas irregulares en ocho años por "efecto llamada" y afirmó que "cuando alguien llega de manera irregular no puede tener derechos". Manuel Domínguez, líder del PP canario, denunció que el repunte altera la vida cotidiana y ha provocado cierres de negocios en El Hierro.
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Qué proponen: Inmigración "regular y ordenada", reforma del Código Penal para endurecer el castigo a las mafias, despliegue de Frontex y Europol, apoyo logístico de la Armada, más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, política diplomática que condicione los fondos de cooperación en origen a la colaboración contra la inmigración irregular, reforma de la Ley del Menor para retornar con sus familias a los menores llegados irregularmente y relación con Marruecos desde el "respeto mutuo".
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Vox
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Qué han dicho: Han centrado su despliegue de campaña en Canarias en la inmigración irregular, señalando a Marruecos y Mauritania, rechazando el reparto de migrantes por la Península y exigiendo aplicar la Ley de Extranjería para proceder a devoluciones inmediatas.
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Qué proponen: Vigilancia permanente de fronteras terrestres, marítimas y aéreas con las Fuerzas Armadas (incluida la Armada), Guardia Civil y Policía Nacional; repatriación de personas en situación irregular; prohibición de regularizaciones masivas; supresión del arraigo; eliminación de ayudas públicas y prohibición del alquiler de vivienda a inmigrantes irregulares; y endurecimiento de los requisitos para obtener la nacionalidad española.
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Coalición Canaria y Primero Canarias
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Qué han dicho: Fernando Clavijo calificó el desborde de El Hierro de "insostenible", acusó al Estado de "falta de previsión" y consideró insuficientes las partidas estatales por no traducirse en financiación directa suficiente para los servicios canarios; a la vez, rechazó los "discursos de odio" y su portavoz Alfonso Cabello tildó de "irreales" las expulsiones que exige Vox sin implicación estatal. El viceconsejero Octavio Caraballo acusó al Gobierno central de actuar "tarde y mal" y lamentó que solo el País Vasco ofreciera ayuda en este episodio.
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Qué proponen: Activación inmediata del nivel 2 del PLATECA y despliegue de la UME en El Hierro; elevar el debate al máximo nivel de la Comisión Europea junto al País Vasco para activar instrumentos permanentes (Frontex, Agencia Europea de Asilo, Protección Civil y fondos de solidaridad); transferencias directas a los servicios canarios y una respuesta estructural que deje atrás las medidas meramente temporales.
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Frente Amplio / Unidad del Pueblo Canario (UPC)
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Qué han dicho: En su acto en Gran Canaria, Ada Colau destacó que Canarias ofrece una "lección de humanidad" en el trato a las personas migrantes; la coalición —en la que confluyen fuerzas de la izquierda estatal como Podemos y Sumar junto al ámbito canario, con Luis Campos encabezando Las Palmas y Marisol Collado por Santa Cruz de Tenerife— contrapone el enfoque de derechos frente al prisma securitario.
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Qué proponen: Protección de la infancia y reparto compartido de la acogida de menores migrantes entre comunidades autónomas; apertura de vías legales y seguras; refuerzo de la coordinación con emergencias, Salvamento Marítimo y servicios civiles; un plan estatal con más personal y atención presencial en las oficinas que atienden a Canarias; y defender ante el Estado y la UE una solución para el Sáhara Occidental acorde con las resoluciones de la ONU.
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Drago Canarias
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Qué han dicho y proponen: Concurren en solitario con un programa de 70 propuestas para el 29N tras impugnar la denominación UPC. En el debate migratorio se alinean con los enfoques de acogida y derechos, pero en el plano demográfico y de gestión territorial plantean una Ley de Residencia para restringir el empadronamiento según la capacidad de carga insular y limitar la compra de inmuebles a no residentes, medidas cuestionadas por chocar con la libre circulación constitucional y europea.
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Otras candidaturas del 29N
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Se Acabó La Fiesta (SALF) y Frente Obrero compiten por el voto crítico con la inmigración irregular, con Frente Obrero centrando su campaña en la deportación de inmigrantes que cometan delitos.
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El mapa de las 27 listas proclamadas al Congreso en Canarias (14 en Las Palmas y 13 en Santa Cruz de Tenerife) se completa con formaciones que concurren en una sola provincia —Por un Mundo Más Justo, Partido Comunista del Pueblo Canario y Escaños en Blanco en Las Palmas; Partido Autónomos y Feminism8 en Santa Cruz de Tenerife—, sin propuestas específicas destacadas sobre el dispositivo de El Hierro en la cobertura de campaña. Para consultar el listado íntegro de todas las candidaturas y suplentes al Congreso y al Senado en cada isla, se puede revisar la publicación oficial de las candidaturas proclamadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o ante la Junta Electoral Provincial correspondiente.
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