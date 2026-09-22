Kate Middleton, como una estrella de cine en su encuentro con Tom Cruise en Londres

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Los príncipes de Gales acapararon todas las miradas a su llegada al ODEON Luxe Leicester Square en el marco de la 73.ª Gala Real de Cine, una cita centenaria en apoyo a Film and TV Charity. Guillermo, volcado con el sector audiovisual británico en su rol como presidente de BAFTA desde 2010, mantuvo la tradición de la Corona de presidir estos grandes estrenos, tomando el testigo del rey Carlos III, quien encabezó la gala anterior en 2024 con Gladiator II.