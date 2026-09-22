Kate Middleton, como una estrella de cine en su encuentro con Tom Cruise en Londres
El centro de Londres volvió a vestirse de gala con motivo de la 73.ª Gala Real de Cine. Guillermo y Kate reaparecieron en la alfombra roja del ODEON Luxe Leicester Square para presenciar la première de Digger, la nueva sátira cinematográfica de Alejandro González Iñárritu protagonizada por Tom Cruise. Un deslumbrante evento benéfico marcado por los desfiles de grandes estrellas de Hollywood, un llamativo guiño joyero de la princesa de Gales a la historia británica y la innegable complicidad entre la familia real y la estrella de Misión Imposible.
La capital británica desplegó la alfombra roja para acoger el esperado estreno de Digger, la mordaz sátira de humor negro dirigida por Alejandro González Iñárritu. El filme cuenta con Tom Cruise en el papel estelar de un excéntrico magnate petrolero cuya imprudencia desencadena un desastre ambiental global, arrastrándolo a una disparatada cruzada para convencer al mundo de su capacidad para salvarlo. Una cita imprescindible a la que no faltaron destacados rostros de la industria como Emma D’Arcy o Hannah Waddingham.
Los príncipes de Gales acapararon todas las miradas a su llegada al ODEON Luxe Leicester Square en el marco de la 73.ª Gala Real de Cine, una cita centenaria en apoyo a Film and TV Charity. Guillermo, volcado con el sector audiovisual británico en su rol como presidente de BAFTA desde 2010, mantuvo la tradición de la Corona de presidir estos grandes estrenos, tomando el testigo del rey Carlos III, quien encabezó la gala anterior en 2024 con Gladiator II.
Pasadas las siete y media de la tarde, la princesa de Gales deslumbró con un sofisticado diseño en tono morado firmado por la creadora británica Jenny Packham. El vestido, de silueta fluida y reminiscencias setenteras, destacó por un pronunciado escote en V que estiliza la figura y una ajustada cintura de la que nace una vaporosa falda con un elegante movimiento al caminar.
Para adaptar el diseño a la etiqueta requerida, la pieza de Jenny Packham fue personalizada integrando mangas abullonadas en forma de chal que caen suavemente sobre los puños, sumando volumen y dramatismo sin restarle ligereza al conjunto. Como broche final a su estilismo, la princesa eligió un bolso de mano rígido de la misma firma, chapado en oro con acabado en verde bosque y adornado con lentejuelas.
El gran protagonista del look fue el histórico collar sautoir de amatistas, perlas y diamantes de la Reina Madre. Esta valiosa pieza, entregada originalmente como regalo de bodas por la reina Alejandra a Lady Elizabeth Bowes-Lyon en 1923, volvió a la luz pública cargada de simbolismo cinematográfico, siguiendo el legado de la reina Camila, quien lució esta misma joya reconfigurada durante la première de Skyfall en 2012.
La elección del collar evoca de manera directa el recuerdo de la cita de 2012, cuando los entonces príncipes de Gales, Carlos y Camila, asistieron al estreno de la saga de James Bond. Al rescatar esta emblemática pieza del joyero real para una noche de cine, Kate reafirma el valor histórico de la colección familiar en las citas más destacadas del calendario cultural británico.
La coincidencia entre los príncipes de Gales y Tom Cruise evoca su sonado encuentro en la première de Top Gun: Maverick en 2022. Desde entonces, el príncipe Guillermo y el actor norteamericano han cultivado una sólida amistad asentada en su pasión común por la aviación y su estrecho vínculo con el Reino Unido, un afecto que ya quedó de manifiesto en 2024 durante un acto benéfico a favor de London Air Ambulance.
La estrecha relación entre la realeza británica y el actor de Hollywood se hizo evidente durante el evento. Tom Cruise saludó con especial calidez a los príncipes de Gales, dejando una cariñosa estampa al estrechar efusivamente las manos de Kate Middleton. Entre sonrisas y una distendida conversación, ambos demostraron que la sintonía entre ellos se mantiene intacta con el paso de los años.