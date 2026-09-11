Cayetano y Francisco Rivera, es la guerra

Semana intensa para los hermanos Rivera. Desde que tuvo lugar la corrida Goyesca y toda la polémica que ha habido entre ellos, Francisco y Cayetano Rivera llevan protagonizando la actualidad con declaraciones. Ayer, Cayetano dio un paso al frente con un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Con gesto serio, Cayetano afirmó que "ha llegado un momento en el que hay cosas que tienen que cambiar", recordando cómo se ha comportado con la prensa en los últimos años: "He escuchado hablar de mí, de mi vida, de mi relación, de mi profesión, de mis decisiones (...), y algunas veces han sido verdad; otras medias verdades y también muchas mentiras".

Como conclusión, ha advertido que va a proteger a los suyos y a él mismo, ya que está intentando llevar una vida tranquila, y "a partir de ahora, si quiero, la cuento yo". Como se han preguntado nuestros tertulianos, ¿a qué se refiere y a quién se refiere Cayetano con estas palabras? ¿Es un dardo directo a su hermano Francisco?

Pilar Lezcano, viuda de Antonio Ordóñez, estuvo en Y Ahora Sonsoles donde habló sobre la polémica de los hermanos. Reveló que la última voluntad de su esposo era que "los dos nietos estuvieran llevando la de toros de plaza de Ronda". Por su parte, Francisco ha confesado en ¡Hola! no darse "por aludido porque yo no he hablado nada".

Isa Pantoja se sienta en ¡De Viernes! para contar que ha vivido un infierno desde que se produjo el intercambio de mensajes con su madre, de la que no ha vuelto a tener noticias. "Después de esto que ha pasado con ella, todos los días estoy mal, todos los días lloro, todos los días tengo mi momento de bajón".

Los diarios noruegos critican el buen aspecto de Marius Borg, fruto de una vida lejos de la de un presidiario común, donde este verano habría preparado barbacoas con amigos y jornadas en la piscina. Además, volverá a ser juzgado ya que el Tribunal ha aceptado su recurso de apelación.