Omar Sy y Kerry Washington son dos espías internacionales que huyen de la agencia para la que trabajaron en Shadow Force, un film de acción de Joe Carnahan (El Equipo A, Ases Calientes) donde el escenario europeo y latino no compensa la carencia de verdadero espectáculo, precisamente una de las virtudes habituales de su director.

Las mejores escenas, en realidad, estén con los protagonistas, especiamente el villano Mark Strong, pero todo eso y más te lo contamos en el vídeo de Juanma González desde la redacción de Libertad Digital para el canal de Youtube @LDCultura.

No te olivdes de dejar un like y un comentario, y sobre todo de seguir al canal.

Joe Carnahan (Juego de asesinos; El Equipo A) dirige este emocionante thriller de acción que narra la historia de una pareja, formada por Omar Sy (Intocable, Lupin) y Kerry Washington (Scandal), que lideraba una organización internacional de fuerzas especiales llamada Shadow Force. Tras enamorarse, rompen las reglas y deciden proteger a su hijo, viéndose obligados a huir mientras son perseguidos por sus antiguos aliados. Para ellos la familia es lo primero y harán lo que sea necesario para defenderla.