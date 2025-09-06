Esta semana quiero hablar de El talento pese a que mis compañeros de la crítica estén todos entregados con la nueva película de Carla Simón que ha sido elegida por la Academia como una de las candidatas a representarnos en la próxima edición de los Oscars. Sin embargo me quedo con El talento, una de esas películas que te descolocan, quizá por más que por lo que cuenta por cómo lo cuenta.

El talento cuenta la historia de Elsa, una joven prodigio del violonchelo que está a punto de entrar en el conservatorio de Viena. Pero antes asistirá a la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga. Ambas pertenecen a la alta sociedad española. La madre de Elsa la llevará a la fiesta y le entregará una carta para que se la dé al anfitrión, el padre de la cumpleañera y amigo de la familia. Ella no sabe lo que contiene esa carta, pero es algo absolutamente tremendo. A partir de aquí empieza el desarrollo de una película en la que la protagonista va a tener que tomar una decisión importantísima para su carrera, para su vida e incluso para su propia existencia.

