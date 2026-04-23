El estreno más esperado de la semana es sin duda Michael, la nueva película biográfica sobre el icónico artista Michael Jackson. No soy especialmente aficionado a los biopics por la tendencia habitual en el cine de Hollywood al blanqueamiento de los personajes. Este tipo de producciones suelen enfocarse en engrandecer las proezas del protagonista mientras omiten o suavizan deliberadamente los aspectos más turbios o controvertidos de su vida privada, algo que ocurre de forma flagrante en este estreno.

El motor principal tras este proyecto no es otro que el éxito financiero. El productor responsable de esta cinta es el mismo que llevó a la gran pantalla la vida de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, una obra que logró recaudar 910 millones de dólares en todo el mundo. Al detectar el potencial comercial de la figura del Rey del Pop, se buscó un director que pudiera conectar con la esencia del artista, recayendo la responsabilidad en Antoine Fuqua. Este cineasta, conocido por su solvencia técnica y su admiración por el cantante, ha sido el encargado de orquestar una superproducción que promete ser un fenómeno de masas, siguiendo la estela de rentabilidad de sus predecesoras.

Un punto clave en el desarrollo de Michael ha sido la autorización de la familia Jackson. Este permiso, aunque necesario para el uso de derechos y material original, conlleva un peaje narrativo evidente que condiciona toda la obra. La película ha sido retocada para evitar cualquier conflicto con los herederos, lo que resulta en un enfoque complaciente. Aunque se mencionan de pasada algunos de los momentos más complicados del artista, el guion se esfuerza por presentarlos de una manera sutil e imaginativa, evitando profundizar en la crudeza de los juicios y las acusaciones que marcaron la última etapa de su carrera en favor de una imagen más limpia.

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