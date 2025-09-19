Un gran viaje atrevido y maravilloso es la vuelta de Margot Robbie tras el éxito de Barbie y su parón por su embarazo. En esta película comparte protagonismo con Colin Farrell, que está espléndido, ¿Es una historia romántica? Creo que sí. Estamos viviendo un momento en el cine en el que renacen de alguna forma este tipo de historias, pero con distintos elementos, mezclando con géneros y subgéneros desde la comedia fantástica a los viajes en el tiempo.

En Un gran viaje atrevido y maravilloso nos encontramos con los personajes de Margot Robbie y Colin Farrell que se conoce en la boda de un amigo común. Por diferentes motivos, terminan volviéndose a encontrar y entablando una relación un tanto particular. Tanto que les llevará al pasado para intentar remodelar, o no, momentos de sus pasados. Momentos que los han marcado de por vida.

Es una película fundamentalmente entretenida, yo no creo que busque mucho más, con algunos momentos delirantes, otros divertidos y en ocasiones emocionantes. Vemos por primera vez a Colin Farrell cantando y bailando en un momento dado de la película. No lo hace nada mal por cierto. Tanto Margot como Farrell son dos actores muy consolidados y esta historia necesitaba este tipo de interpretaciones.

