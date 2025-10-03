Las 10 películas más vistas de la historia de Netflix

Un nuevo vídeo desde la redacción de Libertad Digital y esRadio donde Juanma González te revela cuáles son los 10 títulos más vistos de la historia de Netflix. Siempre relativos al cine: se trata en esta ocasión de las películas de más éxito de la plataforma.

Te podemos adelantar que el primer puesto lo ocupa un absoluto fenómeno que arrasó en un estreno temporal en cine y que los niños y el público juvenil adoran. Uno de esos films que definen modas y anuncian que muchas cosas van a cambiar en la dieta audiovisual del futuro.

Del resto seguro que has visto más de una, aunque quizá la hayas olvidado. Pero todo eso te lo contamos en el vídeo. No te olvides de seguir el canal, darle like y dejarnos un comentario. Dale también a la campanita para que así puedas enterarte el primero de futuras actualizaciones.