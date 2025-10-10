Todo el oficio del director de películas tan impactantes como Requiem por un sueño o Madre! se repite en Bala Perdida, un thriller de humor negro y acción donde, de todas formas, todos han ido a pasar un buen rato.

Lo que no significa que Aronofsky rebaje el nivel de violencia sorprendente de una historia ambientada en los 90, donde un camarero sin futuro interpretado por Austin Butler se ve implicado en una trama criminal por culpa de su vecino, su gato y un objeto que ni él mismo sabe que tiene.

Una especie de ¡Jo, que noche! (para algo sale Griffin Dunne) en la ciudad de Nueva York cuyas claves te relata Juanma González en un nuevo vídeo de Libertad Digital, esRadio para el canal @LDcultura.