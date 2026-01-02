Las 20 películas favoritas de Tarantino del siglo XXI

Quentin Tarantino, conocido por sus propias películas del siglo XXI como Malditos Bastardos o Érase una vez en Hollywood, entre otras, ha compartido sus películas favoritas del siglo XXI, encabezadas por un título bélico de lo más admirado.

Te advertimos que otras como Toy Story 3, Lost in Translation, Dunkirk,, Zodiac y no pocos títulos de acción y terror figuran en la lista, mostrando un gusto ecléctico que va del bélico a la animación y la comedia.

En este vídeo para el canal @LDCultura, Juanma González desgrana la lista completa de película favoritas de Quentin Tarantino, desvelando salseo y elementos de cosecha propia.

