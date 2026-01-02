Menú
Cine

Las 20 películas favoritas de Tarantino del siglo XXI

El creador de 'Pulp Fiction' destaca cintas como 'Zodiac' o 'Toy Story 3'. Juanma González desgrana esta ecléctica lista en el canal de LD Cultura.

Quentin Tarantino, conocido por sus propias películas del siglo XXI como Malditos Bastardos o Érase una vez en Hollywood, entre otras, ha compartido sus películas favoritas del siglo XXI, encabezadas por un título bélico de lo más admirado.

Te advertimos que otras como Toy Story 3, Lost in Translation, Dunkirk,, Zodiac y no pocos títulos de acción y terror figuran en la lista, mostrando un gusto ecléctico que va del bélico a la animación y la comedia.

Relacionado

En este vídeo para el canal @LDCultura, Juanma González desgrana la lista completa de película favoritas de Quentin Tarantino, desvelando salseo y elementos de cosecha propia.

No te olvides de seguir el canal y suscríbirte, además de darle a la campanita para que te avisemos de próximas actualizaciones. Deja tu comentario y, por último y no menos importante, un "like" si te gusta el vídeo.

Temas

En Cultura

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj Durcal