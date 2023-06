España sí paga a traidoras

Cuenta la tradición que, al ir Audax, Ditalcos y Minuros a cobrar su recompensa después de traicionar a Viriato, el procónsul Quinto Servilio Cepión dijo eso tan famoso de "Roma no paga traidores". No está demasiado claro que al final no acabara pagándoles, no aparece testimonio alguno de que no lo hiciera. Y, de hecho, en la propia Roma se acusó con cierta excitación a Cepión de comprar la victoria sobre Viriato con malas artes. Fuera de un modo o de otro, la historiografía moderna afirma que la frase podría ser una invención con el único objeto de demostrar la rectitud moral de los generales romanos. De ser así, de ser puro marketing, lo lograron porque existe el convencimiento generalizado de que efectivamente Roma no pagó porque siempre iba de frente cuando, al menos con el líder lusitano en modo alguno fue así: a Viriato le traicionaron.

Si Roma no los pagó, la Federación Española de Fútbol y Ángel Vilda sí han decidido hacerlo con tres de las quince traidoras (en concreto Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey) que, allá por el mes de septiembre, renunciaron a la selección nacional al no estar de acuerdo con la continuidad del entrenador. ¿Por qué no estaban de acuerdo con Vilda? Nadie lo sabe. El caso es que, y esto ya es conocido, quince futbolistas se pusieron de repente enfermas al unísono en lo que supuso un clarísimo chantaje al que, en un primer momento, respondió bien la Federación apoyando a su seleccionador, como no podía ser de otro modo. Diez meses después, como digo, seguimos sin saber ni por qué sí ni por qué no, por qué no estaban de acuerdo entonces aquellas quince jugadoras con Vilda, los motivos del reintegro ahora de tres de aquellas futbolistas ni si las que han vuelto están por fin de acuerdo con quien acaba de convocarlas o si, por el contrario, siguen sin estarlo pero cambian sus recónditos principios por dinero, publicidad y la posibilidad de disputar un Mundial. Puestos a elegir, prefiero a las doce traidoras que se quedan fuera a las tres que vuelven, aquellas al menos son dignas.

Preguntado por el sistema que va a utilizar la selección española femenina de fútbol en el próximo Mundial, Jorge Vilda ha dicho que no van a cambiar su forma de jugar. La forma de jugar no sé, ni me importa, habéis cambiado algo mucho más grave que el estilo, habéis cambiado de principios. Habéis cambiado de principios tú y tu equipo, lo ha hecho la Federación y, salvo que las tres traidoras que ahora sí aceptáis en vuestro seno se caigan de la lista definitiva, cosa que dudo mucho, lo han hecho también esas jugadoras en concreto. Si el foco, querido aunque bastante menos admirado Vilda, estuvo en septiembre en lo extradeportivo fue sencillamente porque hubo quince jugadoras que pidieron tu cabeza sin explicar por qué.

Y esa es otra. El hermetismo. El silencio. El oscurantismo. Había más transparencia en una decisión de Tomás de Torquemada durante la Inquisición que en este proceso. ¿Cómo que el foco debe estar en el fútbol? No, no, Vilda, de eso nada: el foco tiene que estar, y al menos aquí va a seguir estando, en si a ti te han pedido perdón esas tres jugadoras, si lo han hecho porque te han reconocido que se equivocaron, si te han confesado el motivo para apoyar tu destitución y, al final, por qué lo habéis hecho, por qué las habéis aceptado. ¿Y sabes por qué tienes que explicarte, Vilda? Pues tienes que hacerlo por una sencilla razón, tienes que hacerlo porque desde el 20 de julio tú y tus 23 jugadoras no os representáis a vosotros y a vuestras familias sino que jugáis por el Reino de España, lleváis la camiseta de España y el himno que va a sonar antes de que empiecen vuestros partidos no va a ser Paquito el chocolatero sino el himno nacional español. Ten por seguro que si quince jugadoras de Timor Oriental hubieran pedido la destitución de su entrenador sin dar ningún motivo, yo al menos no habría dedicado ni medio segundo a ese asunto, y creo que el resto de periodistas tampoco. Hablé de ello porque en el Mundial me váis a representar a mí y a otros 47 millones de españoles y quiero saber qué pasó en septiembre, de qué llevas hablando con estas y con otras jugadoras y desde cuándo lo llevas haciendo y, sobre todo, cómo narices le vas a explicar a las tres futbolistas que se caigan de la lista que dieron la cara por el seleccionador equivocado.

Y, por cierto, no me vengas con lo del bien superior o el interés general, que me conozco a los clásicos. El bien superior es que a la selección acudan aquellos que lo quieran hacer pero sin chantajes, que no es el caso. Y el interés general es ofrecerle a las niñas que tengan el sueño de jugar algún día profesionalmente al fútbol un referente moral de cómo han de hacerse bien las cosas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué les decimos a todas esas crías? Haga lo que haga, España ya ha perdido el Mundial. Y no por el modelo futbolístico sino por el otro, por el importante, por el modelo moral. No vale todo, no señor. El fin no justifica los medios. No es cierto que lo importante sea que el gato cace ratones. Qué pena, qué lástima y qué vergüenza. Insisto: al menos las doce chantajistas que se quedan fuera han tenido las santas narices de pagar el peaje de perderse el Mundial. El trágala, Vilda, es de campeonato. Ya no eres Jorge, ahora eres Jorgito, como uno de los sobrinitos del tío Gilito.