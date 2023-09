Ramos, otro error imperdonable de De la Fuente

También fue un error imperdonable, seleccionador, decirle a Ramos que no iba a volver a ser convocado por España (supongo que mientras que tú estés en el cargo) independientemente del nivel que pudiera demostrar. Eso dijo Sergio que tú le dijiste en una conversación teléfonica que él mismo desveló y que provocó su comunicado diciendo adiós porque, y leo textualmente, merecía "terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección". Y fue un error imperdonable, querido Luis de la Fuente, por dos motivos; el primero de ellos es que no puedes discriminar a alguien por su edad, a eso se le llama edadismo y es un problema de nuestro tiempo y una falta absoluta de respeto. Tú, por ejemplo, tienes 62 años, y esa edad no fue sin embargo impedimento para que te eligieran seleccionador nacional por delante de otros técnicos españoles que son más jóvenes que tú. Si, como aseguran, los 60 de ahora son los 50 de antes, los 37 de Ramos, que además se cuida muchísimo porque ama su profesión, deben ser los 27, y con 27 Sergio estaba en el Real Madrid ganando Copas de Europa y era indiscutible en el centro de la defensa; el segundo motivo por el que te equivocaste es porque la decisión, Luis, no fue tuya. Sé que tenías un montón de cosas que agradecerle al otro Luis, y que por eso probablemente le aplaudiste tanto el otro día, pero uno entra torcido en un cargo si, de entrada, acepta que otro le haga las alineaciones. Así que tu error fue doble, cerrarle las puertas a un futbolista que tiene el corazón de cien leones africanos y, además, hacerlo porque te lo ordenó el jefe. Ojo, seleccionador, no eras el único, ¿eh?, ahí todos le hacían la rosca y lo sabes.

Supón que, del mismo modo que tú le dijiste a Ramos en aquella conversación privada que ibas a mirar hacia adelante, Rubiales hubiera hecho lo mismo contigo. "Mira, Luis, voy a mirar hacia adelante porque ya tienes 62 años y, por eso, voy a poner ahí a Iraola (que además sonó y mucho) que sólo tiene 41. Pero Rubiales te llamó a ti, que tienes 2 años más que yo, y no a Iraola, que tiene 6 menos que Dieter Brandau. ¿Por qué? Pues yo creo que lo hizo porque pensaba que eras un tío competente, eso seguro, pero también lo hizo porque creía que, siendo como eres un hombre de la federación, estarías más receptivo a sugerencias que llegaran desde arriba como, por ejemplo, un, dos tres, responda otra vez, dejar fuera a Sergio Ramos. El por qué ya es otra historia.

Fue una decisión tan errónea que hoy mismo, al ser preguntado por un jugador al que tú dijiste que no volvería a la selección porque mirabas hacia adelante, como si fijarte en una leyenda como él supusiera hacerlo hacia atrás, has dicho que no sabes qué pasará de aquí a octubre, entreabriendo de nuevo las puertas del equipo nacional a alguien al que se las cerraste. Y eso, Luis, también lo puedes haber dicho por un doble motivo; lo puedes haber dicho porque, con Rubiales fuera, te sientas libre para tomar tus propias decisiones o, por el contrario, puedes estar dándole largas al jugador para no verte obligado a decir que nada ha cambiado y que, haga lo que haga, Ramos contigo no volverá a jugar jamás con España. Si es por lo primero, mal, Luis, mal, porque demuestras que otro tomó por ti la decisión de apear injustamente a alguien del equipo nacional; si es por lo segundo, peor, Luis, peor, porque es un poco cobarde. Menuda herencia os deja, menuda herencia.

Ramos, y tú que eres un hombre de fútbol lo sabes Luis, te va a poner en un brete. He visto en sus ojos la mirada del tigre, y un jugador con el corazón de cien leones que, además, tiene la mirada de un tigre de bengala es peligrosísimo. Tiene hambre, Luis, y estoy seguro de que no sólo se va a merendar a los centrales del Sevilla sino también a los que tú convocas ahora, que son buenísimos por supuesto, pero que no le llegan a Ramos a la altura de la cintura. Y, además, creo que tiene ganas de demostrar que la edad nunca puede ser un obstáculo. Tú, que querías mirar hacia adelante, ahora resulta que lo tienes que volver a hacer hacia atrás. Mira por el retrovisor, mira, porque te va a pasar por la izquierda, Luis, te va a pasar. Míralo, míralo, por ahí viene...