Xavi, un excelente mediocre

Mi pregunta es: ¿Pensará Xavi en serio lo que dijo ayer o se lo habrá escrito Laporta para que lo lea? Lo digo más que nada porque el entrenador del Barça ya no puede caer más bajo después de que su presidente le hiciera una convocatoria a la carta, de modo que no me parece imposible pensar que también le escriba lo que tiene que decir. Cuentan que Alejandro Dumas iba paseando un día por la calle y, de repente, se encontró con un amigo que, como todo el mundo en París, conocía el insistente rumor de que el autor de Los tres mosqueteros, El conde de Montecristo o Veinte años después, se ayudaba a veces de otros escritores para sacar adelante sus novelas. Vio a ese amigo, como decía, y le preguntó: "¿Has leído mi última obra?", a lo que su amigo, irónicamente, respondió: "Aún no. ¿Y tú, la has leído tú?" Pues eso le pasa a Xavi, que uno no sabe si ha leído su última patochada porque quien más y quien menos se la atribuye al hombre que susurraba a los maniquís.

Y es que quien haya creído por un instante que llevamos hablando veinticuatro horas del Almería, de la situación del Almería, de lo que le pasó al Almería y del entrenador y de los jugadores del Almería no se ha enterado de qué va la vaina. Llevamos veinticuatro horas hablando del Barça, de la situación del Barça, de lo que le pasa al Barça y del entrenador y de los jugadores del Barça. Porque hay que justificar que el Barça, al que sólo le interesa el cómo, lleve desde un montón de años instalado en el qué. Porque hay que desviar la atención del hecho de que, contrariamente a lo que llevan vendiendo desde la era Cruyff, el estilo es otra milonga. Porque hay que intentar conseguir que la gente no se dé cuenta de que el cuento chino de los chavales (antes Fati, después Fermín, luego Yamal, entre medias Balde, antes o después Guiu, el último, ayer mismo, Cubarsí) no es la panacea universal. Porque quieren dotar de normalidad institucional al hecho de que se pagaran cerca de 8 millones de euros al vicepresidente arbitral durante la frilolera de 17 años. Porque no conviene recordar que el club está en quiebra técnica, que debe 1.400 millones, que está hipotecándose y malvendiendo patrimonio. Porque el vestuario ya no cree en el entrenador, y un día sale Lewandowski, otro Ter Stegen y otro Gündogan. Y, sobre todas las cosas, porque al Real Madrid le va bien. Si al menos al Madrid le fuera tan mal como le va al Barça, Xavi tendría alguna excusa como el tiempo, el césped, el viento, el sol, la pertinaz sequía, el franquismo, el madridismo sociológico, el horario, el riego automático, la nieve… pero, al fin, Xavi ha encontrado la excusa perfecta, la que todo buen culé sí se traga sin rechistar y sin necesidad de que le hagan el avioncito, "el Madrit nos roba".

Para eso sí es útil el Real Madrid, para justificar la propia mediocridad. Y como Xavi es un entrenador profundamente mediocre, el hombre estaba esperando a una como la de ayer para salir con su artillería pesada, que es la clásica artillería, la artillería de toda la vida, la arbitral. En un país normal y en una Liga seria, a un club que hubiera pagado 1 millón durante 1 año al vicepresidente de los árbitros se le habría excluido inmediatamente de la competición, pero España no es normal ni nuestra Liga se puede tomar en serio. Aquí no, aquí, y mientras el juez habla de corrupción sistémica, el Barça no sólo sigue compitiendo sino que un ex jugador, y hoy entrenador, que vistió esa camiseta en el justamente en el período de tiempo que se pagó a Negreira tiene el cuajo de hablar de árbitros. ¿Árbitros, Xavi? ¿Tú? ¿Tú que decías que os reíais en el vestuario de lo de Negreira? ¿Árbitros? ¿De verdad? ¿Te has olvidado del gol de Cancelo en el partido contra el Celta? ¿Te olvidas del penalti a Lewandowski contra Osasuna? ¿No te acuerdas del penalti de Koundé a Oyarzábal contra la Real Sociedad? ¿No recuerdas la mano dentro del área de Iñigo Martínez contra el Alavés? ¿No recuerdas el piscinazo de Gündogan en Las Palmas? Y, sobre todo, ¿no te acuerdas de que Gaspart, Laporta, Rosell y Bartoméu se han tirado 17 años pagando al vicepresidente de ese colectivo que tú dices ahora que va a favor del Madrid?

Eres ave de paso, Xavi. Y quiero ver que, fuera del entorno victimista del Barça, dirijas a un equipo desde el banquillo. Te has criado en la cultura de la excusa. No es madridismo sociológico es victimismo culé. Van a por ti, Xavi, no quieren que ganes. Salvo, por supuesto, cuando lo haces, cuando ganas jugando rematadamente mal al fútbol como sucedió la pasada temporada. Yo creo que incluso cuando ganas tampoco quieren que lo hagas pero los muy zotes no logran impedirlo. Te iba a decir que eres una vergüenza para el barcelonismo pero nada más lejos de la realidad, eres su ídolo, su referente. Vas camino de la excelencia de la mediocridad, tu destino se encuentra en la mediocridad excelente. Sigue así. Te esperan de vuelta en el Al-Sadd. Qatar, esa cuna de la democracia, el paraíso para los heterosexuales millonarios como tú.