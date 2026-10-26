Entre retrasos y filtraciones en Londres, el delantero del Bayern de Munich, Harry Kane, se ha proclamado ganador del Balón de Oro de este año 2026, quedando por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

El inglés Harry Kane anotó 61 goles en 51 partidos con el Bayern de Múnich y se proclamó campeón de la Bundesliga, de la Copa de Alemania y de la Supercopa alemana. A nivel individual, fue el máximo goleador de la competición alemana, lo que le permitió alzarse con la Bota de Oro. Además, llegó a las semifinales del Mundial con Inglaterra y marcó seis goles.

No hay que olvidar que la página web del Balón de Oro publicó por error este lunes, horas antes de dar a conocer a sus ganadores, tres artículos diferentes del extremo español Lamine Yamal, el delantero francés Kylian Mbappé y el delantero inglés Harry Kane como los vencedores.

Horas antes de la gala de la 70.ª edición que se ha celebrado en el Palladium Theatre de Londres, hubo un momento un tanto caótico cuando apareció en la web un enlace en el que se anunciaba que el capitán de Inglaterra y jugador del Bayern Múnich alemán había recibido el premio.

"Una avalancha récord de goles en liga y copa durante la temporada 2025/26 ha impulsado a Harry Kane hacia el éxito en el Balón de Oro", apuntaba esta noticia en la página web oficial del prestigioso premio creado por la revista France Football.

Sin embargo, posteriormente se encontraron más enlaces a artículos que proclamaban que el futbolista del FC Barcelona era el vencedor y recalcaban su "récord sin precedentes" al ser el más joven en ganarlo, mientras que también había una publicación del futbolista del Real Madrid, elegido por "la consistencia personificada en el más alto nivel".

Las tres versiones fueron inmediatamente retiradas, pero dieron una pista de quién es el ganador de la edición de este año, la más abierta desde hace mucho tiempo. Además de estos tres jugadores, han estado entre los finalistas Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Fabián Ruiz (PSG), Lionel Messi (Inter de Miami), Michael Olise (Bayern), Rodri Hernández (FC Barcelona) y Erling Haaland (Manchester City).

Una hora de

La ceremonia del Balón de Oro también se ha retrasado cerca de una hora debido al retraso de los futbolistas a la hora de llegar al recinto. La gala, programada a las 21:00 horas comenzó a las 21:45, ya que los principales protagonistas del premio aún no se encontraban en el London Palladium, el céntrico teatro londinense.