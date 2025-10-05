Alonso desconecta y suma, McLaren desconecta y pierde

Y no sólo han sido ellos, la falta de lucha en pista y de intercambios de posiciones seguro que ha provocado, sobre todo en la primera parte de la carrera, que más de un espectador, tanto en casa como en el circuito de Marina Bay, se hayan desconectado de una carrera que, pese a que tiene cuatro zonas de DRS, le ha costado arrancar y dar espectáculo.

De los pocos que se les veía algo entusiasmados con el resultado del domingo, por supuesto, George Russell que después de la magistral pole del sábado, no dio opción al resto de pilotos y no abandonó la primera posición desde que arrancara la carrera que debía disputarse a 62 vueltas, anotándose así su segunda victoria de la temporada.

Max Verstappen era otro de los que tenía algo que celebrar. Su segunda posición le permite seguir rascando puntos a los McLaren que parecen haber perdido algo de fuerza y de confianza, y ya son dos carrera consecutivas en las que no consiguen consolidar su ventaja al frente del Mundial del pilotos. El vigente campeón puede presumir de haber aguantado el ataque de Norris con, se supone, un coche inferior y seguir vivo en la lucha por el título.

Desconectados los McLaren, con Norris tercero y sin ser capaz de adelantar a Verstappen, y con Oscar Piastri cuarto, sin más opciones que la pataleta porque su compañero le cerrara en el segunda curva del gran premio y le robara la tercera posición, Max Verstappen sigue aprovechando cada oportunidad que le da, bien el tipo de circuito donde se corre, o la tensión entre Norris y Piastri que están siendo un auténtico aliado para el vigente campeón. Y pese a que McLaren estuvo en segundo plano, ha sido tanta su ventaja durante la temporada, que el tercer y cuarto puesto de Norris y Piastri respectivamente, le han permitido proclamarse Campeón del Mundo de Constructores a seis grandes premios del final de la temporada.

Pero quizás el mayor espectáculo haya venido de parte de los pilotos españoles pese a que se quedaron lejos del podio, Alonso séptimo y Sainz décimo. El piloto madrileño, sancionado el sábado por el exceso de apertura en el DRS durante la clasificación, estaba condenado a rodar y rodar, y esperar un accidente o el fallo del resto. Pero en un circuito urbano, como el de Singapore, los adelantamiento a veces se cobran con toque con los muros, aunque en esta ocasión el safety car no tuvo trabajo. Así el madrileño, después de ser tercero en el último gran premio, se tuvo que conformar con alargar la parada hasta el final para lograr ascender en el trenecito de coches y conseguir una meritoria décima posición, si tenemos en cuenta que partió desde la posición número dieciocho. Una gestión brillante de la carrera que demuestra el buen hacer del piloto español.

Y el que casi se desconecta, pero de verdad, fue Fernando Alonso que tras una parada horrible por parte de Aston Martin después de ganar varias posiciones en pista en el arranque de la carrera, le espetó a su ingeniero que si seguía dándole información por radio cada vuelta la desconectaría. Un mensaje claro y directo que mostraba el enfado mayúsculo del asturiano que ya había dejado ver su enfado con el equipo después de cambiar el setup del coche el sábado cuando el viernes el monoplaza había obtenido muy buenos resultados en pista durante los entrenamientos libres. Un cabreo que proporcionó a Alonso un extra de motivación que nos permitió despertarnos con varios adelantamientos, el primero a Hadjar, el segundo a Albon, luego a Bearman, y uno más a Lawson que hizo que el español fuera uno de los mejores pilotos del día y recuperase en pista lo que el equipo perdió en la parada. De hecho, el piloto español terminó el gran premio rodando más rápido que lo hombres de cabeza demostrando que el coche funciona cuando Fernando pilota más desde su instinto y menos con el acompañamiento del muro. La última posición la ganaba Fernando Alonso gracias a los problemas que atesoró Lewis Hamilton con los frenos que le valió una sanción de cinco segundos por traspasar los límites de pista. Aston debe afinar un poco más la maquinaria si quieren construir el equipo perfecto para que la magia vuelva a surgir.