Bezzecchi gana en el domingo negro de Ducati

Los entrenamientos de pretemporada ya habían dejado claro que Aprilia, que terminó ganando la temporada pasada, había encontrado el equilibrio perfecto entre velocidad y aerodinámica. Incluso Jorge Martín, que nunca llegó a adaptarse a la montura de Noale, decía sentirse cómodo con la moto. Ahora, y después de la celebración del primer gran premio del Mundial, el GP de Tailandia, las sensaciones se han confirmado con la victoria de Marco Bezzecchi, que aunque se fue al suelo en la sprint del sábado, un día después no ha dado opción a ningún otro piloto y ha liderado la carrera desde la primera curva. El italiano, que terminó el pasado Mundial ganando las dos últimas carreras, ha empezado de la misma manera, con pole, vuelta rápida y victoria.

Pero Bezzecchi no fue un oasis en el desierto, cinco de las cuatro primeras motos que han cruzado la línea de meta del circuito de Buriram han sido Aprilia: la de Raúl Fernández, que ha sido tercero, y la de Jorge Martín, cuarto. Solo Pedro Acosta —con KTM—, que ha firmado un fin de semana casi perfecto, primero en la sprint y segundo en carrera, se ha colado entre las motos italianas dejando a las Ducati sin subirse a ningún escalón del podio, algo que no pasaba desde hacía 88 grandes premios.

Pedro Acosta, primer líder del Mundial

Pedro Acosta, que ganó la sprint del sábado tras una sanción a Márquez que pareció excesiva a la mayoría, ha encontrado el equilibrio de una moto que, no siendo la más rápida, es bastante noble en el paso por curva.

Las prestaciones de la KTM y la madurez que parece haber alcanzado el piloto español le han servido para salir líder del Mundial. Tras la celebración de la primera carrera de la temporada, el Campeonato se prevé largo, con muchos candidatos al título y que seguro se decidirá por detalles y regularidad.

Márquez, el mejor de Ducati pese a la caída

Es por eso que el abandono de Márquez cuando luchaba por el podio es una mala noticia para el vigente campeón, aunque Ducati tiene problemas más serios que el abandono de Márquez por un chantallazo que le ha dejado sin neumático trasero cuando apenas quedaban cinco vueltas para el final.

Márquez, hasta su abandono, era la mejor Ducati en carrera: de hecho, ha rodado ocho décimas más rápido que el resto de Desmosedicis y ni Di Giannantonio, sexto, ni Pecco Bagnaia, noveno, han podido entrar en la lucha con las Aprilias y se han tenido que conformar con batirse el cobre con las Hondas. Y sí, falta un Álex Márquez que, al igual que su hermano, no pudo terminar la carrera y se fue al suelo unas curvas después de que Marc abandonara.

Este primer gran premio confirma lo que vimos en pretemporada, que Márquez se ha visto limitado por su lesión, de la que aún no está recuperado al cien por cien, lo que ha condicionado la puesta apunto de la moto. Sin embargo, a pesar de ello, es el mejor de la marca y estará ahí arriba aguantando hasta que las circunstancias le sean más favorables.

Este Mundial será largo y es bueno que más pilotos se hayan sumado a la fiesta, incluidos los españoles Jorge Martín, que se le veía especialmente contento con la moto tras cruzar cuarto, y Pedro Acosta, que es el primer líder de un campeonato que tendrá muchas novias esta temporada.