Jorge Martín y su precipitada huida de Aprilia

La historia de Jorge Martín en el Mundial de Motociclismo nunca ha sido fácil. El piloto madrileño ha tenido que lidiar con muchas caídas, faltas de confianza y los sacrificios económicos y personales de su familia.

El año pasado se convirtió en el primer piloto que conseguía ganar el Mundial de la categoría reina con un equipo satélite, el equipo Pramac Rancing. Pero su idilio con Ducati, lleno de altibajos, terminó con ruptura. El ego, las ganas de ser el número uno para una marca oficial o las malas influencias pudieron con esta relación y llevaron a Martín a desligarse de Ducati para empezar una nueva relación con Aprilia.

Después de que la marca de Borgo Panigale eligiera a Marc Márquez en lugar de a él para acompañar este año a Peco Baganai en el box oficial, el madrileño convencido de ser él el que debía ocupar esa plaza rompió con todo y busco una nueva pareja de baile.

Enfado por el fichaje de Márquez

No han sido años fáciles junto a Ducati que siempre prefirió a sus compatriotas italianos para sus motos oficiales. Y cuando parecía que su liderazgo, su potencial indicaban que sería él el hombre fuerte de la marca, Ducati no perdió la oportunidad de fichar al peor piloto que puedes tener como adversario, Marc Márquez.

Pese a que Ducati le prometió una moto oficial para este año, una pata negra, como se dice en el paddock Jorge reaccionó más como un niño enrabietado y casi con el título en la mano, y convencido por algunos amigos íntimos se dejó conquistar, convencer por Aprilia. En la fábrica de Nogale perdían a Aleix Espargaró y a Maverick Viñales y necesitaban un líder para su proyecto en el que ya estaba confirmado Marco Bezzechi. El fichaje no fue por dinero, poco más de 4 millones era la cifra que se podía permitir Nogale, muy por debajo del salario de otros compañeros con peor palmarés.

Mal arranque con Aprilia

En cualquier caso, el enfado las ganas de ser el líder le llevó a Aprilia. Su arranque no pudo ser más desastroso, ni siquiera llegó a comenzar el mundial ya que una caída durante la pretemporada, durante la adaptación a la moto, le provocó un neumotórax y once fracturas en el arco costal de la parte posterior derecha. Jorge todavía se recupera de la caída no ha podido participar, nada más que como espectador, en ningún gran premio y pese a ello quiere marcharse.