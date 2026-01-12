¿Por qué 2026 será el año definitivo para Fernando Alonso?

Han pasado diez años desde que Fernando Alonso ganó su segundo Mundial, y desde entonces estamos esperando a que la historia se repita y ver de nuevo al piloto español en lo más alto. Una espera y una ambición que han hecho que el mejor piloto que hemos tenido en la historia de este deporte haya perseverado y buscado de manera incansable, aunque con poca suerte, un coche que le permita ser campeón de nuevo.

Fernando Alonso llegó a la F1 batiendo todos los récords de precocidad y, más de diez años después de debutar en la máxima modalidad del automovilismo, sigue batiendo récords, pero ahora de longevidad en uno de los deportes más exigentes.

Nadie duda, pese a que Alonso ya cuenta con 44 primaveras a sus espaldas, que de tener un buen coche, el piloto de Aston Martin podría luchar por las victorias los sábados y quién sabe si también por el Mundial.

El año pasado Marc Márquez dio un ejemplo de perseverancia, pundonor, trabajo, profesionalidad y talento al volver a ganar el Mundial seis años después, y seguro que la gran historia escrita por Márquez es una inspiración para Fernando Alonso.

Estoy convencida de que si Aston Martin no hubiera fichado a Adrian Newey para liderar el diseño del nuevo coche, Alonso habría colgado el casco. Han sido demasiados años esperando la tecla adecuada, el coche perfecto y mucho desgaste por el camino.

Ahora 2026 se presenta como el año decisivo para el bicampeón del Mundo. El cambio en la normativa técnica y deportiva abre una ventana de oportunidad a los equipos y a los pilotos para romper con el equilibrio de poder dominado hasta ahora por Red Bull primero y McLaren después.

Si bien es cierto que tener en el garaje a Adrian Newey siempre es una garantía, las dudas vienen dadas desde Honda que, si bien, ha estado en pleno contacto con la fábrica de Silverstone, ha tenido que diseñar un motor nuevo, con una alimentación sostenible y que deberá encajar en un chasis de distintas dimensiones. Un desafío en el que Aston Martin va muy apurado. Desde la fábrica del ala dorada no han ocultado las dificultades; de hecho, serán una de las últimas escuderías en homologar su unidad de potencia. Y aunque aseguran que los problemas tienen solución, no es una buena manera de arrancar la pretemporada, con ausencia en Barcelona y con carencia de horas de pruebas.

Así las cosas, será un año decisivo. Si el coche funciona, pero no como para ser candidato al Mundial, Fernando Alonso se podría regalar un año más en el circo de la F1 y apurar su contrato con Aston Martin hasta 2027. En cambio, si el coche vuelve a fracasar, Alonso podría poner este año el punto final a su carrera deportiva.

Parece claro que Aston Martin terminará siendo una de las mejores, pero quizás necesiten un tiempo que Alonso ya no tiene.

Sería increíble poder ver a Fernando Alonso disputando un Mundial y quién sabe si siendo candidato. Todos, casi sin excepción, coinciden en que Fernando Alonso, por su talento y su trayectoria, se merece tener un Mundial más como reconocimiento a su carrera y a su legado, el de un campeón que no siempre pudo serlo, pero que siguió con las mismas ganas y el mismo empuje que cuando asombraba al mundo por su juventud y su magistral capacidad para pilotar monoplazas.