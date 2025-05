Zarco el más listo y Márquez el más fuerte

Si el pasado gran premio en Jerez todas las miradas, las dudas recayeron sobre Márquez por su cero en la carrera del domingo, este fin de semana han sido sus rivales los que han fallado. Tanto Bagnaia,

decimosexto, como Alex Márquez, que no consiguió terminar la carrera, se fueron de Le Mans con un cero en el casillero. Márquez consciente de que no podía fallar, fue el más fuerte de los favoritos, pero no fue suficiente para parar el festival de Zarco, que ganó en casa siendo el piloto más veterano de la parrilla.

La locura en la salida para elegir la moto correcta para las condiciones meteorológicas marcó un gran premio que tuvo como principal damnificado al poleman, Fabio Quartararo. Fuera del podio el sábado y

por los suelos el domingo, el campeón del mundo francés abandonaba la graba cabizbajo sabiendo que había perdido una oportunidad, la oportunidad de volver a lo más alto. No hubo recompensa para Yamaha pero sí para Honda, que consiguió mantener con la primera posición de Zarco, el récord de número de

victorias frente a una Ducati débil bajo la lluvia.

El segundo puesto de Márquez sabe casi a victoria después de que su compañero de equipo y su hermano Álex Márquez se quedaran lejos o fuera de los puntos respectivamente, lo que le ha permitido, al ocho

veces campeón del mundo recuperar el liderato de la general de pilotos y recobrar la confianza. Veintidós puntos son ahora los que separan a Marc de Álex, y más de cincuenta los que hay entre Márquez y Bagnaia, que ha vivido uno de los peores fines de semana desde que arrancara el campeonato.

El piloto italiano no termina de romper y aunque la regularidad le ha valido muchos puntos hasta el momento, la eficacia de Marc Márquez los sábados y su sequía de victorias le dejan a Peco muy lejos del

liderato demasiado pronto. Gran premio de récords, por el número de espectadores que consiguió reunir el circuito francés, más de

300 mil, y gran premio que debería ser un revulsivo para dos pilotos españoles que están llamados a ser el futuro de este deporte, Fermín Aldeguer y Pedro Acosta.

El primero, porque se ha estrenado en el podio de MotoGP y el segundo porque ha vuelto a luchar por las primeras posiciones con una KTM que le queda mucho trabajo por delante si quieren dar la batalla a las Ducati. Sin Baganaia, Álex Márquez y Quartararo Acosta quiso aprovechar su momento y la lluvia para acortar las distancias con los pilotos de cabeza, pero no fue suficiente.