El expresidente de la Generalidad que se fugó hace seis años y cuatro meses de España, Carles Puigdemont, ya planifica su retorno. La semana que viene anunciará que se presenta como candidato de Junts per Catalunya (JxCat) a las elecciones autonómicas convocadas por Pere Aragonès para el 12 de mayo. Puigdemont ha asegurado a TV3 este jueves en Estrasburgo que la semana que viene anunciará su candidatura. Está convencido de que podrá participar presencialmente en la sesión de investidura, aunque admite que no podrá hacer campaña sobre el terreno porque todavía no estará aprobada la ley de amnistía.

Al respecto de la ley aprobada en el Congreso, Puigdemont ha señalado que para él no significa un punto y final sino que es un paso para hacer política "en igualdad de condiciones, sin temor a ser detenido o espiado". En su entorno deslizan que la decisión de Puigdemont viene dada en gran medida como reacción contra ERC y el PSC, a quienes acusan de quererlo fuera de la carrera electoral. En Junts no tienen ninguna duda de que Aragonès ha convocado para el 12 de mayo a fin de dejar en fuera de juego a su líder. Y relacionan el visto bueno del PSC al adelanto electoral con ese objetivo de impedir una candidatura de Puigdemont.

Precedente

El prófugo ya encabezó la candidatura de Junts en las pasadas autonómicas, las celebradas en febrero de 2021. Sin embargo, se daba por descontado que la candidata real iba a ser Laura Borràs, que figuraba como número dos de la lista por Barcelona. La situación actual es muy diferente. En Junts están convencidos de que tienen opciones de quedar por delante de ERC y forzar a los republicanos a votar por su candidato como hicieron ellos con Aragonès.

Entre las dos formaciones separatistas hay al menos un consenso aparente. Ni ERC ni Junts contemplan un acuerdo con el PSC de Illa. Al menos es lo que dicen en público. Aragonès, por ejemplo, ha declarado este jueves que no hay ninguna posibilidad de un pacto con el PSC y que es más factible repetir un gobierno de coalición independentista. Sea como fuere, Puigdemont se vuelve a presentar a presidente de la Generalidad, pero esta vez con opciones de volver a Cataluña para tomar posesión como president.