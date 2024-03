Ofensiva constitucionalista contra la impunidad de Puigdemont

Las entidades constitucionalistas de Cataluña no están dispuestas a quedarse cruzadas de brazos ante la amnistía y la candidatura del prófugo Carles Puigdemont. Sociedad Civil Catalana (SCC) ejercerá como acusación popular en el caso Tsunami, en el que el prófugo es investigado por terrorismo tras haber admitido el Tribunal Supremo su personación en la causa. Otra organización, Impulso Ciudadano, reclama al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados.

SCC ya actúa como acusación popular en la causa del Tribunal de Cuentas relativa a la malversación de fondos públicos en la difusión y propaganda del proceso separatista, un asunto que también quedaría bajo cobijo de la ley de amnistía según la interpretación de sus impulsores. Nada más aprobarse la ley de amnistía en el Congreso, SCC emitió un comunicado en el que prometía "luchar contra la amnistía en los tribunales, en la UE y en las calles". Su personación en la causa del Tsunami confirma ese anuncio.

El sumario que afecta a Puigdemont en calidad de investigado por terrorismo también alcanza al diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg, que se fugó a Suiza la pasada Navidad y que ha obtenido la baja médica por razones de salud mental. La instrucción de esa causa podría dificultar sobremanera el regreso a España de Puigdemont bajo los efectos de la ley de amnistía.

En cuanto a la iniciativa de Impulso Ciudadano para que el Defensor del Pueblo, cargo que ocupa el socialista Ángel Gabilondo, presente un recurso ante el Tribunal Constitucional, no tiene muchos visos de prosperar, pero se suma a la abundante documentación legal en contra de la amnistía a los golpistas. En otro comunicado, Impulso Ciudadano denuncia que esa ley rompe la igualdad entre los españoles, no tiene base constitucional alguna, no responde al interés general y que es falso que pretende la reconciliación porque "las víctimas de los hechos de 2014, 2017 y 2019 no han sido escuchadas y los responsables de aquellos actos no han mostrado el más mínimo arrepentimiento ni solidaridad con los damnificados".