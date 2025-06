Junts y ERC se preparan para sostener a Sánchez a toda costa

Las carpetas que manejan Junts y ERC en sus negociaciones con el Gobierno, con el Govern catalán y con el PSOE contemplan el trasiego de miles de millones de euros, temas pendientes como la financiación "singular" de Cataluña (el concierto vasco trasladado a esa región), el traspaso de las competencias de inmigración, el traspaso de la red ferroviaria de cercanías, la expulsión de la Policía Nacional y la Guardia Civil o la oficialidad del idioma catalán en la Unión Europea, entre otros asuntos.

Fueron Félix Bolaños y el caído Santos Cerdán quienes firmaron los acuerdos con los separatistas para la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes fue el muñidor del pacto con ERC. Bolaños lo tuvo mucho más fácil con Junqueras que Cerdán con el prófugo Carles Puigdemont y Jordi Turull, secretario general de Junts.

El pacto entre el PSOE y Junts suscrito en Bruselas establecía un sistema de reuniones en el extranjero con la intermediación de un verificador internacional para abordar las reclamaciones independentistas. Los encuentros se han celebrado con regularidad siendo Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero los interlocutores socialistas y Puigdemont, Turull y Míriam Nogueras los de Junts. Pero en el partido catalán no están precisamente satisfechos con el grado de cumplimiento del pacto.

Sin embargo, la ruptura no entra en los planos a corto y medio plazo de Puigdemont. Y menos aún con expedientes como el de la amnistía aún sin resolver. No es en absoluto descartable que haya contactos entre dirigentes de Junts y del PP, pero no sobre una eventual moción de censura contra Pedro Sánchez. A pesar de que la palabra de Puigdemont tiene un peso relativo (dijo que jamás apoyaría al PSOE y ha acabado siendo su principal sostén), la posibilidad de que los siete diputados de Junts en el Congreso votados con el PP se limite exclusivamente a temas económicos y sociales.

El "soldado" Sánchez

En cuanto a ERC, no hay debate. Su suerte está ligada a la del PSC en Cataluña y a la del PSOE en el resto de España. A pesar de la sucesión de casos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno, el apoyo está completamente garantizado.

Tanto ERC como Junts se escudan en que la alternativa de un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo con apoyo de Vox sería catastrófica para sus intereses, de modo que se preparan para salvar al soldado Sánchez después de que hayan caído sus dos secretarios de organización y se haya imputado a su esposa, a su hermano y a su fiscal general.

El objetivo compartido de proteger a toda costa a Sánchez no quita para que Junts y ERC mantengan indisimuladas hostilidades. El portavoz republicano en Madrid, Gabriel Rufián, deslizó ayer la posibilidad de un entendimiento entre Junts y el PP en un mensaje en X con doble lectura: "Solo 2 cosas. La 1ª. Ya tienes que ser chungo como para que nadie más allá de Vox te apoye como alternativa ante lo que está pasando. Y la 2ª. Todo esto depende de la derecha catalana y quien lea al agente doble (y triple) del abogado de Waterloo sabe que el momento se acerca".

Solo 2 cosas. La 1ª. Ya tienes que ser chungo como para que nadie más allá de VOX te apoye como alternativa ante lo que está pasando. Y la 2ª. Todo esto depende de la derecha catalana y quien lea al agente doble (y triple) del abogado de Waterloo sabe que el momento se acerca. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 12, 2025

Boye se ríe de Rufián

El audido, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, aprovechaba para reírse de Rufián y de la defensa cerrada que sólo horas antes de que se levantara el secreto de sumario sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había llevado a cabo Rufián tanto de Santos Cerdán como del fiscal general, Álvaro García Ortiz.

El influencer mejor informado del Reino... en fin https://t.co/fXfS2FlbAi — Gonzalo Boye (@boye_g) June 12, 2025

También auguraba que el escándalo que ha propiciado la caída de Cerdán no ha hecho más que vempezar.

El problema no es lo que ha salido en el informe de la UCO sino todo lo que falta por salir... — Gonzalo Boye (@boye_g) June 12, 2025

Ahora, ERC pide que investigue hasta el final, que se llegue hasta el fondo y que se haga limpieza en el PSOE. Nada que ver con su postura sobre los 168 millones del fraude de las prestaciones sociales bajo su mandato en Cataluña o con su gestión al frente de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) en Cataluña , con los escándalos económicos destapados a raíz del caso de una menor a cargo de la Generalidad violada y prostituida por una red de pederastas.