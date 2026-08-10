Miles de ceutíes se manifiestan contra el abandono del Gobierno gritando "¡Ceuta es España!" y "¡Sánchez dimisión!"

Miles de ceutíes han salido a la calle para reclamar una respuesta ante la situación que atraviesa la ciudad tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio. La manifestación, convocada por las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú junto a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta, ha reunido a más de 10.000 personas según los organizadores y algo más de 5.000 según la Policía Nacional.

La concentración ha llenado la plaza de la Constitución durante más de una hora en una movilización planteada por sus convocantes como una expresión de unidad entre ciudadanos de distintos credos, culturas, procedencias e ideologías.

Banderas de España y de Ceuta han acompañado los mensajes y las consignas lanzadas, entre ellas "Basta ya", "Ceuta española", "ilegales expulsión" y "Ceuta no se rinde". También se han escuchado gritos de "Sánchez dimisión" y peticiones de "dimisión" dirigidas al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que no ha acudido a la protesta.

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha participado en la manifestación acompañado por integrantes de la Asamblea y representantes de distintos grupos políticos. La presencia institucional, no obstante, ha quedado en segundo plano ante la respuesta ciudadana.

Lectura del manifiesto

El momento central de la movilización ha sido la lectura del "Manifiesto por la Unidad de Ceuta", a cargo del presidente de la Comunidad Hindú de Ceuta, Ramesh Chandiramani, en representación de las comunidades religiosas y de los vecinos que han promovido la convocatoria.

El acto ha estado precedido por el himno de España. El manifiesto ha comenzado con una declaración rotunda: "Ceuta es España", para reivindicar posteriormente una ciudad plural y construida durante generaciones por personas de diferentes credos, culturas y procedencias.

"Somos ceutíes. Somos españoles. Y defendemos nuestra españolidad desde la unidad, desde la convivencia y desde el respeto mutuo", ha proclamado Chandiramani.

El documento ha calificado de "extraordinariamente crítica" la situación actual y ha denunciado lo que considera una "violación de la integridad territorial". Por ello, ha reclamado al Gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas una respuesta "inmediata, decidida y proporcionada".

Reclaman más medios y una respuesta estable

Las comunidades religiosas y la Federación de Vecinos han reclamado más medios humanos y materiales, una atención prioritaria a las fronteras y una respuesta estable para garantizar la seguridad, la asistencia humanitaria, la protección de los servicios públicos y el bienestar de los ceutíes.

"Ceuta no puede afrontar sola una situación que supera ampliamente sus capacidades y que afecta al conjunto de España y de Europa", recoge el manifiesto.

Los organizadores han insistido, al mismo tiempo, en que la movilización no pretende lanzar un mensaje de rechazo hacia quienes llegan a la ciudad.

"Esta llamada no nace del rechazo a nadie, sino de la responsabilidad hacia todos", ha señalado Chandiramani. El manifiesto ha defendido que proteger la convivencia implica preservar tanto la dignidad de las personas como la seguridad de la población y la cohesión social.

Las cuatro comunidades religiosas han reivindicado además su voluntad de contribuir a la solución y han apelado a valores como la paz, la fraternidad, la solidaridad y la justicia.

La concentración se ha trasladado posteriormente hasta las inmediaciones de la Delegación del Gobierno, donde se han mantenido las protestas y las consignas contra el delegado del Gobierno. La manifestación ha concluido sin incidentes, después de algo más de una hora, con los asistentes abandonando progresivamente la zona.