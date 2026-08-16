Dos de cada tres menas son marroquíes tras la invasión de Ceuta

La invasión de 80.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos a Ceuta ha generado muchos problemas a España, entre ellos, uno muy delicado, el de los menores extranjeros no acompañados. En estos momentos, unos 5.500 menas marroquíes están en Ceuta a la espera de ver qué ocurre con su situación. Sumados a los últimos datos disponibles y a las informaciones publicadas hasta el momento, los menores del país vecino representan cerca del 65% del total de menas y extutelados en España con un total que estaría en torno a los 16.400 marroquíes. Lo que supondría que dos de cada tres menas en España tienen la nacionalidad marroquí.

Según ha podido saber Libertad Digital y esRadio a través de Aarón Álamo, secretario de Organización en Ceuta del Sindicato Unificado de Policía (SUP), hasta este lunes "1.400 menores habían sido identificados". Álamo afirma además que, según "la asociación de El Príncipe, solo en el recuento de esta barriada ascienden a 4.800". Y esto correspondería únicamente a una parte de la ciudad. Mientras que la ONG Save The Children ha cifrado en 5.500 los menas marroquíes que siguen en Ceuta 15 días después de la invasión.

En cuanto a cifras de menas, como ya informó Libertad Digital hace unos meses y antes de esta invasión, el número de menas y jóvenes inmigrantes extutelados, de entre 16 y 23 años, con autorización de residencia en vigor en España, alcanzaba en septiembre de 2025 las 20.116 personas, lo que supuso un 155,3% más que en junio de 2021, cuando había 7.878, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, analizados por este periódico. Y ahora, con estos más de 5.500 llegados desde Marruecos durante la invasión, el porcentaje de aumento ascendería hasta un 225% más aproximadamente, ya que la cifra sería de unos 25.600 frente a los 7.878 que había en el año 2021.

Marruecos, la primera nacionalidad

Según los datos analizados por este diario y sumados a los nuevos menas de Ceuta, los marroquíes representan en torno al 65% del total siendo unos 16.400 de los 25.616 menas que hay actualmente en España. Antes de la invasión ese porcentaje era del 54% con 10.921 menores marroquíes, siendo la primera nacionalidad. Después le acompañan los menores de Gambia (2.567) y Argelia (2.063), Senegal (1.680) y Mali (580 personas). La edad media de estos más 20.000 menas y extutelados es de 19 años. Y en cuanto al sexo, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, el porcentaje de mujeres es solo del 6%.

A 30 de junio de 2021, del total de menores extranjeros no acompañados o jóvenes extutelados de 16 a 23 años con autorización de residencia en vigor, el 27% (2.158) pertenecía a la franja de edad de 16 y 17 años. Sin embargo, a 30 de septiembre de 2025 el 17% (3.510 personas) pertenecía a esa franja. Cuatro años después, el número de personas de 16 y 17 años ha aumentado un 62,7%, mientras que el crecimiento en el grupo de edad de 18 a 23 años ha sido de 190,3%, puesto que se ha pasado de 5.720 a 30 de junio de 2021 a 16.606 a 30 de septiembre de 2025.

Por otro lado, el informe destaca que en septiembre de 2025 casi la totalidad de los menas de 16 y 17 años (97%) ya disponían de una autorización temporal que les habilitaba a residir y trabajar. Sin embargo, el órgano reconocía que, en la práctica, la integración laboral de estas personas era "compleja" por no reconocerse expresamente en su tarjeta de residencia este derecho.