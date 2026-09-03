España clama a favor de Ceuta y exige la dimisión de Sánchez

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el éxito de las concentraciones por Ceuta, Sánchez en el Congreso, los juicios por la corrupción del PSOE, los datos del paro según el País y el wokismo en Venecia.

Éxito rotundo de las concentraciones por Ceuta

Todos los periódicos llevan a portada las impactantes fotografías de la multitudinaria concentración de Madrid. La más impactante es la de El País, tomada desde más lejos y que permite apreciar realmente la dimensión del éxito de la convocatoria. La otra manifestación que ha centrado la atención es la de Ceuta. Según La Razón asistieron 40.000 personas, el 50% de los habitantes de la ciudad. Hoy El Pueblo de Ceuta titula con orgullo que "Ceuta ha vuelto a escribir su historia un 2 de septiembre". En LD tienen una amplia galería con las imágenes de diferentes ciudades, todas sobrecogedoras, que llegan también a la prensa internacional, caso del francés Le Figaro que además se hace eco de que la Policía cargó contra los manifestantes del Congreso.

Clamor contra el gobierno por sus mentiras

El clamor de las calles se volcó también contra el Gobierno, avivado por el informe de la Policía que señala a Marruecos y que Marlaska ha tratado de manipular. El ministro del Interior ha intentado manipular a la opinión pública diciendo que no señala directamente a Marruecos pero la estrategia ha fracasado. ABC denuncia que "Moncloa desacredita el informe policial" y que protege al director de la Policía. Sin embargo, según Vozpópuli hay cargos del Ministerio del Interior que sospechan que Francisco Pardo torpedeó las alertas sobre Ceuta para perjudicar a Marlaska. En cualquier caso hay imágenes. El informe contiene fotografías, que pueden ver en LD y que demuestran la implicación del régimen de Mohamed VI.

La juez de la Audiencia Nacional que encargó el informe quiso evitar injerencias políticas por eso, lo cuenta El Mundo, Tardón instruyó directamente a los agentes para que sólo la informasen a ella y cumplieron: se encerraron durante semanas y blindaron sus investigaciones. Así que es posible que Marlaska no supiese nada de este informe pero sí de los que días antes alertaban de lo que podía pasar. Por eso dice La Razón que hay otros ministros que no entienden que siga en el Gobierno. Tampoco se entiende el trato privilegiado que ofrece el Gobierno a la ONG que protege a los invasores. Publica Okdiario que sus empleados gozan de habitaciones con baño propio y restaurante en un edificio que ha sido cedido por el Ministerio de Elma Saiz mientras los policías duermen en catres oxidados.

Sánchez defenderá a Marruecos en el Congreso

El presidente del Gobierno comparece este jueves en el Congreso de los Diputados por primera vez tras la invasión de Ceuta y lo hará en la más absoluta soledad. Ni la oposición ni sus socios le apoyan. A pesar de su aislamiento y el informe de la Policía Nacional dice El País que Pedro Sánchez va a insistir en que no hay pruebas contra el régimen de Rabat. Sin embargo no es la Policía el único cuerpo que señala a Mohamed VI.

La juez Tardón también ha pedido información a la Guardia Civil y ABC adelanta que también el Instituto Armado "detectó espías marroquíes ocultos en la avalancha", agentes que entraron en Ceuta camuflados entre los inmigrantes, y denuncia la falta de colaboración de Rabat en las labores de investigación de los muertos en territorio español.

España clama a favor de Ceuta y exige la dimisión de Sánchez 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/DmKBnhZioB — esRadio (@esRadio) September 3, 2026

Se reactiva la actividad contra la corrupción del PSOE

La Razón avanza que el juez que investiga las cloacas del PSOE ha pedido al chófer de Carmen Pano, Álvaro Gallego, los mensajes que intercambió con la abogada de Koldo García para comprobar si, como denuncian él y la empresaria, Leticia de la Hoz les intentó sobornar para que se retractasen y negasen en sede judicial que habían llevado bolsas con dinero a Ferraz. Al PSOE podría pasarle lo mismo que a alguno de sus socios. Sirva de ejemplo lo que dice Ramón Espinar hoy en la contraportada de El Mundo: "A Podemos lo jodimos sus dirigentes".

La "curiosa" lectura que hace El País de los datos del paro

En agosto se han destruido más de 163.000 empleos pero, como suele decirse, "no se conforma el que no quiere". El País vuelve a aplaudir las supuestas ventajas del proceso de regularización masiva de ilegales señalando que ha permitido rejuvenecer el mercado laboral. Sin salir de las páginas salmón, Expansión lleva a portada la compra de Cirsa por la italiana Lottomatica, que pagará 13.200 millones en acciones para crear un gigante del juego. Y déjame que dé un dato curioso: ¿sabes cuánto factura Ibai Llanos a través de la promotora de la "velada del año"? 12 millones de euros.

El wokismo llega a Venecia

La prensa nacional e internacional suspira ante George Clooney, que ha recibido el León de Oro Honorífico de la Mostra de Venecia, y pasan de puntillas por el wokismo hollywoodiense que inunda estos días la Ciudad de los Canales. El actor y director atacó a Trump, llegó a comparar la situación actual de EEUU con la época en la que fueron asesinados Robert Kennedy y Martin Luther King, mientras la presidenta del jurado, Maggie Gyllenhaal, se quejó amargamente de la escasa presencia de mujeres en la dirección cinematográfica.