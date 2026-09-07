Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: lo que dicen las encuestas sobre Sánchez, Ceuta, el Gobierno y los menores en Ceuta, la corrupción del PSOE en los Tribunales tras su vuelta y las elecciones alemanas.

Las encuestas hunden a Sánchez

Este lunes se publican tres encuestas que hunden al PSOE. El sondeo elaborado por 40dB para El País otorga a PP y Vox una estimación de voto por encima del 50%. Los de Feijóo crecen desde julio casi medio punto, lo que pierde el PSOE, pero sigue un 1% por debajo del resultado logrado en las últimas generales. El diario de PRISA pregunta también por la invasión de Ceuta y el resultado es también demoledor para Sánchez: "El 90% de los españoles culpa a Marruecos por la crisis de Ceuta", lejos del relato del Ejecutivo; el 63% de los encuestados critica la gestión del Gobierno de Sánchez y se impone la opinión de quienes creen que es necesario aplicar "mano dura" a los inmigrantes.

El sondeo de La Razón es el que deja al PSOE en peor situación. Vaticina una importante caída de los socialistas, que se quedarían en el 24,9% de intención de voto, lo que se traduciría en una pérdida de 23 escaños. El PP lograría entre 147 y 149 diputados y Vox se movería en una horquilla de entre 62 y 64 representantes. Juntos obtendrían entre 209 y 213 escaños. La encuesta de ABC es más comedida. Otorga al PP el 31,1% de votos —dos puntos por debajo de los que obtuvo en 2023— y a Vox el 19,2%. Estos porcentajes se traducen en que PP y Vox superarían los 200 escaños. Según este sondeo, el PSOE de Sánchez mantiene el 26,2% de votos, pero la debacle del resto de la izquierda —Sumar lograría un 7% y Podemos apenas supera el 3%— "deja a Sánchez sin socios".

Ceuta y la corrupción hunden a Sánchez 🎙️ @Silvia_Riveiro pic.twitter.com/ZK8ySfQnyX — esRadio (@esRadio) September 7, 2026

Se enquista la situación en Ceuta

El Gobierno ha arremetido contra los ceutíes por oponerse a abrir campamentos para los ilegales y, con la oposición de la Autoridad Portuaria, el Ministerio de Transportes ha llenado el puerto de la ciudad de carpas para acoger a los inmigrantes, "el piso de los violadores", lo define Federico Jiménez Losantos en El Mundo. Es el mismo puerto desde el que, según La Razón, han tratado de fugarse rumbo a la península más de mil ilegales. El mismo diario alerta de la nueva estrategia del Gobierno: responsabilizar a Vivas, al presidente ceutí, de la cronificación del problema. Lo escribía Federico el viernes: al final, Sánchez nos hará creer que fue Ceuta la que invadió Marruecos. En el PP endurecen el tono. Javier Celaya Brey pide en El Español que se declare el estado de sitio en la ciudad, "limitada en el tiempo a la operación de retorno de los invasores a Marruecos" y que, "bajo autoridad militar, permita acotar su libertad de movimientos y acelerar la tramitación simultánea de expedientes de identificación y protección internacional". En Okdiario, Isabel Díaz Ayuso dice que si ella fuera presidenta rompería relaciones con Rabat.

Al Gobierno no le importan los menores

Ana Redondo, la ministra de Igualdad, ha tardado 38 días y 24 agresiones sexuales en acudir a Ceuta. La última la desvela hoy El Faro de Ceuta. La víctima es otra menor. Dice Federico Jiménez Losantos en El Mundo que a los invasores "les faltaba un techo decente, y Sánchez se lo levanta a toda prisa. La cosoberanía según el Gobierno del Jeta de la Mareta, buen mote, es que los invasores violen y las invadidas se aguanten. Son feministas a fuer de socialistas. Las mujeres de verdad no les han importado nunca". Tampoco les importan los menores ceutíes. Mañana comienza el curso y van a ir a clase escoltados, con protección policial que también estará presente en el interior de los centros. Hay padres que se niegan a enviar a sus hijos a clase y otros muchos han incluido gas pimienta en la lista de la compra del material escolar.

Regresa la corrupción del PSOE a los tribunales

Este lunes se reactiva la actividad de los juzgados. El Tribunal Supremo va a decidir si frena el censo de la polémica ley de nietos que ha permitido nacionalizar a centenares de miles de personas que jamás han pisado España. También hoy se reactiva el caso Plus Ultra. Hoy están citados en la Audiencia Nacional dos exdirectivos de la aerolínea que van a confirmar el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea y el cobro de una mordida del 1% a cambio. Los dos empresarios están dispuestos a colaborar con la Justicia, igual que Julio Martínez, el supuesto testaferro de ZP que cambió de estrategia poco antes del parón estival.

Además, El Mundo publica que la Audiencia Nacional está investigando un documento aportado por Víctor de Aldama que "constata el acuerdo para aportar 15 millones de fondos de Pdvsa a través del venezolano Flores". Según este diario, la primera transferencia de 300.000 euros se realizó en el año 2009 desde Rusia y terminó en las cuentas del comisionista. Según el testimonio de Aldama, después "se lo entregó a Koldo". Si se confirma esta información, la imputación del PSOE por financiación ilegal estaría más cerca.

AFD se dispara en Sajonia

Alternativa para Alemania ha arrasado con el 44% de los votos en las elecciones celebradas este domingo en el estado federado de Sajonia-Anhalt. El vencedor, sin embargo, no ha logrado la mayoría absoluta por lo que, según el periódico Bild, se plantea la posibilidad de convocar otros comicios.

En Die Welt, un miembro del partido del canciller Friedrich Merz, la CDU, que se ha quedado en el 18% de votos, exige que se deje gobernar al vencedor, que se huya de una "coalición de perdedores", porque esto tendría enormes repercusiones, incluso en Occidente: "Si hacemos esto, la AFD también ganará fuerza allí".