El PP ha respondido con ironía a Iván Redondo después de los análisis del exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez en campaña, el último esta misma noche electoral en el que apuntaba a una posible victoria socialista pasadas las 22:00 horas.

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado el mensaje para lanzar un recado al que fuera asesor del presidente del Gobierno, utilizando la misma expresión con la que Redondo lleva acompañando todos sus mensajes en la campaña: "El manual".

En torno a las diez de la noche, cuando el escrutinio se situaba en el 46%, Redondo publicó un mensaje en el que destacaba que el PP y UPN sumaban entonces 135 escaños, frente a los 118 del PSOE. Pese a esa diferencia, el exdirector de Gabinete de Sánchez planteaba la posibilidad de que los socialistas pudieran acabar siendo la fuerza más votada.

"¿Puede el PSOE ser el más votado pese a esa diferencia? Técnicamente, aún no lo sabemos: los votos siguen muy cerca", escribía Redondo, que añadía que la experiencia de anteriores recuentos apuntaba a que la ventaja suele consolidarse al acercarse al 50% del escrutinio. Sin embargo, introducía una variable que consideraba inédita: el 80% de participación registrado en estas elecciones.

EL MANUAL❤️ Con el 46% escrutado, PP y UPN suman 135 escaños frente a los 118 del PSOE. ¿Puede el PSOE ser el más votado pese a esa diferencia? Técnicamente, aún no lo sabemos: los votos siguen muy cerca. La historia dice que al acercarnos al 50% la ventaja suele consolidarse.… pic.twitter.com/nqwPgpSbcM — Iván Redondo (@thewarroomblog) November 29, 2026

"Cuidado con anunciar mayorías definitivas antes de tiempo. En este momento, todavía hay partido", también ha señalado el exjefe de Gabinete de Sánchez.

EL MANUAL❤️ Todavía queda mucha noche electoral. 🗳️ Hay que ir por cuartos: primero el 20-25%, después el 45-50% del escrutinio. Y faltan datos importantes, como los de Canarias. Cuidado con anunciar mayorías definitivas antes de tiempo. En este momento, todavía hay partido. 📊… pic.twitter.com/6J6aa6RKaf — Iván Redondo (@thewarroomblog) November 29, 2026

El mensaje, que acompañó con las referencias a Antena 3, Vicente Vallés y el hashtag de la jornada electoral, terminaba con una expresión que no pasó desapercibida: "EL MANUAL".

La respuesta del PP llegó a través de la cuenta de su community manager, que replicó la publicación con un mensaje mucho más contundente y en tono de burla: "El PP va a ganar las elecciones y Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente del Gobierno de España. EL MANUAL".

El PP va a ganar las elecciones y Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente del Gobierno de España EL MANUAL 💙 — Partido Popular (@ppopular) November 29, 2026

De esta forma, los populares utilizaron la misma coletilla de Redondo para contraponer su pronóstico al análisis del exasesor socialista, dando por segura la victoria de Feijóo y convirtiendo la expresión en una pulla política.

La publicación también ha generado numerosas reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Algunos han aprovechado para cuestionar todos los pronósticos que Redondo ha defendido durante la campaña. "Llevo ocho semanas explicando que creo que el PSOE va a ganar las elecciones", recordaban los usuarios.

'Llevo ocho semanas explicando que creo que el PSOE va a ganar las elecciones'. Iván Redondo. EL MANUAL 🖤 — Ignacio García (@Ignacio65167776) November 29, 2026

Otros usuarios ironizaron con la utilidad de sus análisis y llegaron a agradecerle, también en tono sarcástico, su contribución a la movilización del electorado conservador. "Gracias, Iván, por movilizarnos a los conservadores", escribía uno de ellos.

EL MANUAL ❤️ gracias Ivan por movilizarnos a los conservadores 😘😘😘😘 — Sorpazo (@PaloSnow) November 29, 2026

También hubo comentarios que comparaban sus previsiones con las de un equipo que pierde por goleada y aun así considera que ha jugado mejor, mientras otros directamente le recomendaban que quemase el manual y le acusaban de "vender humo".