Responsables

El debate se reduce a discutir si Puente debe o no dimitir como responsable último del deterioro de la red ferroviaria. Se quedan cortos, muy cortos. Claro que la responsabilidad última es de Sánchez porque es él quien impuso la política de ahorro en infraestructuras para tener dinero con el que comprar votos. Lo es desde los tiempos de Ábalos, que, por ironías del destino, está en la cárcel por otros motivos. Pero, desde Adamuz, no es ni mucho menos el único.

Siendo como fue tan evidente desde el principio cuál fue la causa del accidente de febrero, Sánchez siguió en el Gobierno imponiendo su insensata política de recortes en el mantenimiento de infraestructuras. Y pudo hacerlo porque fueron muchos los que le ayudaron a sostenerse en el poder a pesar de la gravedad de lo ocurrido. Los primeros, sus socios de Gobierno, que, por seguir pisando moqueta, nada exigieron. También cargan con la culpa los socios de Sánchez, incluidos los de Junts, que se negaron a respaldar una moción de censura. Tal vez si los muertos hubieran sido catalanes, su reacción habría sido otra. Lo es especialmente el PNV, que sigue sosteniendo a Sánchez y aprobando sus iliberales decretos en la Diputación Permanente a cambio de un palacete en París y la puesta en libertad de asesinos etarras, que esa es su pestilente recompensa. No se libran los diputados socialistas y todos sus cargos orgánicos, como Patxi López o Montse Mínguez, que siguieron aplaudiendo la pavorosa gestión de Sánchez como serviles corifeos hasta dar lugar a otro accidente. Y, no contentos con eso, ellos y todos los militantes del PSOE, presentan nuevamente a las elecciones al responsable para que tenga así la oportunidad de seguir deteriorando las infraestructuras.

No es tampoco escasa la responsabilidad de quienes ocupan las altas magistraturas del Estado. Francina Armengol siguió siendo, tras Adamuz, sumiso brazo ejecutor de las trampas con las que impedir la tramitación de las iniciativas de la oposición. La fiscal general del Estado continuó, aun después de Adamuz, poniendo a la institución al servicio de la facción delincuente de la familia de Sánchez. Qué decir de Pumpido, responsable de avalar una amnistía groseramente inconstitucional, que prosiguió, aun después de Adamuz, poniendo el tribunal que preside al servicio del sostenimiento de Sánchez, incluso apropiándose de competencias jurisdiccionales del Supremo.

A ellos hay que añadir los cientos de altos cargos que han seguido bailándole el agua a Sánchez a pesar de Adamuz, colaborando con el Gobierno cuya negligencia era responsable última de los muertos. Esto incluye a ministros, pero también a secretarios de Estado y muchos directores generales. También se incluyen los altos funcionarios que se prestaron a dar apoyo logístico a esta banda mucho más allá de lo que era su obligación como servidores públicos después de ver lo de Adamuz. Y, por último, los periodistas que, aun después de la tragedia de febrero del año pasado, han seguido haciéndonos comulgar con ruedas de molino desde la televisión pública y otros medios a cambio de pingües sueldos, para permitir que este Gobierno pudiera reincidir en su negligencia. No es Puente el único responsable, ni mucho menos.