Fedea alerta de que el Gobierno espantará la inversión en centros de datos con su regulación

España podría llegar a convertirse en uno de los grandes polos europeos para los centros de datos. Sin embargo, el Gobierno de España ha anunciado una estricta regulación sobre ellos, lo cual desincentivaría el desarrollo de grande inversiones e impediría la llegada de una gran cantidad de dinero a nuestro país.

Lo cierto es que estas exigencias por parte del Ejecutivo son "desproporcionados" y conllevan un sesgo "discriminatorio". Así se desprende de un informe publicado este miércoles por Fedea, donde se detalla además que la normativa que prepara el Gobierno puede terminar encareciendo precisamente la electricidad que necesitan estas instalaciones para asentarse en el país.

Desincentivos a la inversión

Como hemos informado en Libre Mercado, la regulación sobre los centros de datos que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez implicará la exigencia de que estos centros respalden con nueva generación renovable —cada hora de funcionamiento— al menos un mínimo del 80% de su consumo energético. Sin embargo, desde Fedea alertan de que estas requisitos que incluye la normativa pueden comprometer la viabilidad de numerosos proyectos en España.

Concretamente, el estudio cuestiona especialmente las condiciones sobre suministro eléctrico renovable, eficiencia energética e hídrica y acceso a la red. Precisamente, una de las principales críticas del organismo reside en la obligación de que, durante cada hora del año, al menos el 80% del consumo eléctrico del centro de datos quede cubierto por energía limpia procedente de autoconsumo o de contratos de compraventa de electricidad a largo plazo (PPA) de un mínimo de diez años.

En este sentido, el informe considera "desproporcionada" esta condición y señala que durante 2025 el sistema eléctrico español superó el 80% de generación renovable únicamente en 36 de las 8.725 horas del año, el 0,4% del total. Y es que, según las simulaciones incluidas en el análisis, alcanzar el porcentaje exigido en cada hora obligaría a los promotores a contratar una capacidad renovable superior a la necesaria para cubrir su consumo medio y a incorporar sistemas de almacenamiento mediante baterías.

Concretamente, de acuerdo con Fedea, los costes asociados a esta infraestructura adicional podrían superar los 100 euros por megavatio hora. De este modo, la fundación sostiene que este sobrecoste podría eliminar la ventaja competitiva que actualmente ofrece España por la disponibilidad y el coste de su generación renovable.

Por otra parte, el informe también cuestiona el requisito de adicionalidad previsto en el proyecto, que limita los PPA a instalaciones renovables que hayan comenzado a operar en los 18 meses anteriores a la puesta en funcionamiento del centro de datos. Para Fedea, esta condición resulta poco coherente con una situación en la que la demanda eléctrica crece por debajo de las previsiones contempladas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), mientras aumentan los vertidos técnicos y económicos derivados de la falta de demanda. Asimismo, el análisis también señala que el proyecto no contempla la energía nuclear ni otras fuentes bajas en emisiones.

Con todo, en su informe Fedea expresa que comparte la conveniencia de establecer criterios de eficiencia en el uso de recursos, pero cuestiona que el proyecto exija simultáneamente la máxima calificación, la clase A, tanto en eficiencia energética como en eficiencia hídrica. En concreto, el texto plantea un PUE (indicador de efectividad del uso de la energía) inferior a 1,15 para la eficiencia energética y un WUE (indicador que mide la eficiencia con la que un centro de datos utiliza el agua para refrigeración y humidificación en relación con la energía consumida por sus equipos informáticos) inferior a 0,1 litros por kilovatio hora para el consumo de agua.

Al respecto, el informe considera que exigir el máximo nivel en ambos indicadores no tiene en cuenta la relación existente entre ellos. De esta forma, según Fedea, el reglamento europeo de etiquetado de centros de datos reconoce un compromiso entre el consumo de agua y el de electricidad: determinadas mejoras en uno de los parámetros pueden dificultar la evolución favorable del otro. Así, propone como alternativa mantener la máxima exigencia en uno de los indicadores y permitir una mayor flexibilidad en el segundo, con una clasificación A o B.

Acceso a la red

Otro de los aspectos cuestionados es el uso de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica para condicionar las características técnicas, ambientales y financieras de los proyectos empresariales. Así, el organismo considera que el proyecto del Gobierno establece un marco específico para los centros de datos que resulta "discriminatorio" respecto de otras actividades económicas con perfiles de consumo eléctrico similares.

De esta forma, el informe sostiene que estas condiciones añaden restricciones que no se aplican de la misma manera a otros consumidores industriales o financieros y considera que el acceso a la red se está utilizando también como una herramienta de política industrial. De hecho, el estudio concluye que el proyecto del Ejecutivo puede poner en riesgo la viabilidad de una parte importante de las inversiones previstas en centros de datos y, con ello, reducir la ventaja que España obtiene actualmente de su capacidad de generación renovable.