Así ha sido la manifestación por la vivienda en Madrid: ataques a Ayuso y Almeida bajo la lluvia
Una multitud de personas ha recorrido este miércoles el centro de Madrid, en el marco de la jornada de huelga general, para reclamar el acceso a una vivienda digna y asequible y denunciar el rentismo y la actividad de los fondos buitre. Según la Delegación de Gobierno en Madrid, han acudido 120.000 personas.
"El barrio de los vecinos, no de los buitres"
Madrid ha acogido este miércoles una manifestación en defensa del derecho a la vivienda y contra el rentismo, en una jornada marcada por la huelga general. La marcha, convocada para las 18:00 horas, ha partido de Atocha y ha recorrido el centro de la capital hasta finalizar en la plaza de España. Uno de los lemas que se ha podido leer en las pancartas es "El barrio de los vecinos, no de los buitres", en referencia a las críticas de los manifestantes contra los fondos buitre.
"Vivienda digna"
Entre las principales reivindicaciones de la manifestación se encuentra el acceso a una vivienda digna y asequible, una de las demandas que han trasladado los asistentes a través de sus pancartas y consignas.
"Liberar Madrid del rentismo, liberar Madrid de Ayuso y Almeida"
En la manifestación se han podido ver numerosas pancartas con mensajes contra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, a quienes algunos manifestantes representan como buitres. Entre los lemas exhibidos destaca uno que reclama: "Liberar Madrid del rentismo, liberar Madrid de Ayuso y Almeida".
"RIP: aquí yace el rentismo"
Otra de las imágenes llamativas de la manifestación ha sido una pancarta con forma de lápida en la que se podía leer el mensaje "RIP: aquí yace el rentismo".
"Tetuán se organiza contra el sistema rentista"
A la manifestación también se han sumado asociaciones vecinales de distintos barrios madrileños, como la de Tetuán, como se ve en la pancarta.
Presencia de los sindicatos
CCOO ha estado presente en la manifestación, con representantes y asistentes que han participado en la movilización en defensa del derecho a una vivienda digna.
Latas de cerveza para los manifestantes
Entre las imágenes de la jornada también se pueden ver algunos puestos que venden latas de cerveza a los asistentes de la manifestación.
"Fuera los rentistas de nuestros barrios"
"Fuera los rentistas de nuestros barrios" ha sido una de las consignas más escuchadas durante la marcha.
Una jornada marcada por la lluvia
La lluvia no ha impedido que los manifestantes salgan a la calle. La mayoría de ellos han acudido con paraguas para protegerse de las precipitaciones durante la marcha.
Manifestantes bajo la lluvia
A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, los participantes han mantenido la convocatoria y han coreado consignas contra los fondos buitre, los grandes propietarios y las dificultades para acceder a una vivienda.
El Sindicato de Inquilinas
El Sindicato de Inquilinas, colectivo impulsor y convocante de la huelga general de vivienda de este 11 de noviembre, también ha estado presente en la manifestación de Madrid.
"Alquileres al suelo, sueldos al cielo"
Entre las pancartas que han acompañado la movilización también se han podido leer mensajes como "Alquileres al suelo, sueldos al cielo", con los que los manifestantes han reclamado una bajada de los precios de los alquileres y una mejora de los salarios.
"La Barbie profesora tiene más recursos"
Las profesoras también han estado presentes en la manifestación, donde han portado pancartas con mensajes como "La Barbie profesora tiene más recursos" y "Por una escuela pública de calidad", con las que han trasladado sus reivindicaciones en defensa de la educación pública.
La manifestación llegando a Cibeles
La manifestación ha continuado su recorrido por el centro de Madrid hasta alcanzar la plaza de Cibeles, donde los asistentes han seguido coreando sus consignas y exhibiendo pancartas en defensa del derecho a la vivienda
Banderas republicanas en la manifestación
Durante el recorrido también se han podido ver varias banderas republicanas entre los asistentes.
"Vicálvaro por la vivienda y los servicios públicos"
También se ha visto una pancarta de vecinos de Vicálvaro con el lema "Vicálvaro por la vivienda y los servicios públicos".
Pintadas y símbolos comunistas
La puerta del establecimiento de Primark ha aparecido cubierta de carteles, pegatinas y pintadas con simbología comunista durante la jornada de huelga. Los mensajes y símbolos han quedado estampados en el acceso al comercio en el transcurso de las movilizaciones.
Amenazas contra los trabajadores que no han secudando la huelga: "No olvidaremos a los esquiroles"
Durante la jornada de huelga también han aparecido pintadas con amenazas dirigidas a los esquiroles.
Insultos a la policía
Durante la manifestación también se han escuchado gritos de "vergüenza" y "fascistas" dirigidos a los agentes de Policía desplegados en el recorrido para garantizar la seguridad de la movilización.
La manifestación por la vivienda se alarga en Madrid entre gritos de "aquí están los antifascistas"
Durante el tramo final de la movilización se han escuchado también gritos de "aquí están los antifascistas" entre los asistentes. Aunque la manifestación tenía previsto concluir en la plaza de España, la cabecera todavía se encontraba a la altura del teatro Coliseum antes de las 21:00 horas, en la Gran Vía madrileña.
Manifestantes acorralan a la Policía y lanzan objetos a los agentes
Algunos manifestantes han acorralado a los agentes de Policía y les han lanzado objetos durante los momentos de tensión registrados al término de la movilización. La Policía ha dispersado con gases lacrimógenos a los manifestantes en la plaza de España tras los disturbios.
Cubos de basura volcados
Varios cubos de basura aparecen volcados en las calles aledañas a la manifestación por la vivienda en Madrid.