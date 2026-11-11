Así ha sido la manifestación por la vivienda en Madrid: ataques a Ayuso y Almeida bajo la lluvia

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"El barrio de los vecinos, no de los buitres"

Madrid ha acogido este miércoles una manifestación en defensa del derecho a la vivienda y contra el rentismo, en una jornada marcada por la huelga general. La marcha, convocada para las 18:00 horas, ha partido de Atocha y ha recorrido el centro de la capital hasta finalizar en la plaza de España. Uno de los lemas que se ha podido leer en las pancartas es "El barrio de los vecinos, no de los buitres", en referencia a las críticas de los manifestantes contra los fondos buitre.