Hamás aún no vive aquí

Recién regresada de Israel a Barcelona…y es como saltar del fuego para caer en las brasas. Llego justo a tiempo de no "perderme" la bacanal de vandalismo del sábado 24 de octubre por la noche. Ni queriendo me lo podía perder, habida cuenta de que reventaron en plan vikingo la puerta de una tienda justo al lado del edificio donde vivo, en la calle Portaferrissa. En pleno centro. A cinco minutos a pie de la plaza de Cataluña, donde acampan los que acampan y se manifiestan los que se manifiestan.

Llamé a emergencias, al 112. Tras perder largos minutos alternando con un robot que me recomendaba paciencia en seis o siete idiomas, al final una operadora humana me agradeció —en catalán— el aviso, para dejarme "tranquila" al grito de "no se preocupe, los Mossos están informados". Pues qué bien, oiga. ¿Y cuándo dice que van a venir?

El primer indicio de que algo iba todavía peor en otros puntos de la geografía urbana fue ver pasar a toda leche un vehículo de la policía por mi calle —que, por si no lo había mencionado, es peatonal— y no detenerse a pesar de que no menos de veinte encapuchados estaban arremetiendo contra una tienda deportiva. Les costó, pero lograron hacerse con un montón de camisetas y zapatillas. Es verdad que si comparas eso con lanzar a pasear contenedores en llamas o patear cristales de marquesinas de autobús, lanzando lluvias de vidrio al aire, te puede dar la sensación de comparar un safari fotográfico con los fusilamientos de Goya. Otra cosa es cómo lo vivimos los vecinos. De eso, justamente, les quería hoy hablar.

Los catalanes son gente prudente que, en casos así, tiende por temperamento a llamar a los Mossos y esconderse a continuación debajo de la cama. Nada que ver con lo que ocurrió esa noche. Todo el mundo asomado a los balcones, grabando con los móviles, increpando a voz en grito a los vándalos y llamándoles por su nombre y apellidos: ladrones e hijos de puta. Tal cual.

En mis redes colgué las imágenes y las comparé con un Dos de Mayo a la barcelonesa. Muy harta, pero muy harta, tiene que estar la gente para reaccionar así. Lo increíble es que alguno de los vándalos pretendía polemizar encima: que "a ti qué te importa, si lo que me llevo no es tuyo" (sic) o "qué se te ha perdido defendiendo a una tienda millonaria". "Yo lo que defiendo es mi baaaaarrio, cabróooon", chilló una vecina de mi finca. Aplausos espontáneos y rearme vecinal: de los balcones empezaron a caer baldes de agua, bolsas de basura, incluso algún bloque de hielo de buen tamaño. A nadie se le ocurrió —de momento— lanzar lejía, o aceite hirviendo como en el Dos de Mayo, pero que la gente sea buena no significa que esté dispuesta a aguantar indefinidamente de todo y de brazos cruzados.

Y la policía que no venía, o, de asomar por ahí, era para pasar raudamente de largo. A otro vecino valiente e ingenioso se le ocurrió sacar un altavoz al balcón y hacer sonar una falsa sirena policial. Los atacantes se estremecieron; lo cual demuestra que tenían gente apostada a ambos extremos de la calle para avisarles de si llegaba la caballería. La sirena les desconcertó y cabreó, aunque tristemente, tuvieron largo rato para volver a la carga hasta que llegaron uniformados con un plan de actuación. O más o menos.

Yo no sabía si espantarme de ver las calles del centro de Barcelona emulando las de la Franja de Gaza cuando los de Hamás se roban la ayuda humanitaria en las narices, o directamente con la connivencia, de la ONU… o admirarme de la gallardía de una población civil que, a diferencia de lo que en Gaza ocurre, todavía se atreve a plantar cara al terrorismo urbano.

De no ser por la gravedad de la hora, habría dado hasta risa asistir a los coloquios que se sucedían de calle a balcón y viceversa. Un desgraciado que pasaba por allí ya clareando la batalla vio una zapatilla deportiva tirada en el suelo por los saqueadores, y ni corto ni perezoso la cogió para apalancársela. La vecina ya mencionada se lo afeó y le llamó de todo. En un mundo normal el desgraciado habría sentido vergüenza. En lugar de esto se engalló y profirió: "Oye, que esto no lo he robado yo, ¿qué mal hago si me lo llevo?". Toda una declaración de ¿principios?, todo un alarde de degradación humana y filosófica. Los vecinos se lo explicaron con total claridad, de lo cual me sentí orgullosa. Muy orgullosa. Hamás no vive aquí… todavía. Todavía hay aquí gente que se atreve a llamar a las cosas por su nombre y a diferenciar entre el bien, el mal y el regular. Ahora ya sólo falta que las fuerzas políticas y del orden reaccionen a tiempo de que esta emergente marea de indignación —la que sale a los balcones a defender su barrio, no la que revienta escaparates— pierda toda esperanza y descubra que antisistema podemos ser todos. Aux armes, citoyens? Dios no lo quiera, pero sobre todo no lo permita el Gobierno. Cuando la furia ciudadana, la de verdad, no inducida por redes, estalla y se desborda, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa.