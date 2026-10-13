Leonor y Sofía vuelan solas en la recepción del Palacio Real

Ayer, 12 de octubre, tuvo lugar el desfile y la recepción con motivo de la Fiesta Nacional, donde estuvieron las mismas caras, pero con distintos atuendos.

El desfile volvió a estar protagonizado por la reina Letizia y sus hijas. Leonor escogió el uniforme de Tierra y Sofía un elegante traje en color rojo. La princesa Leonor estuvo muy pendiente de la infanta Sofía, con muchos gestos de complicidad, si bien cada uno estuvo compartiendo varios corrillos. Ha sido una recepción donde la princesa y la infanta han volado solas, sin estar sus padres presentes a su lado. Cada uno de los miembros de la Familia Real se repartió para hablar con los más de 2.000 invitados presentes sobre todo de las 50 personas que asistieron de Ceuta y Melilla, que hoy y mañana visitarán los Reyes.

En la tribuna de autoridades destacó Esther Muñoz, que se llevó todas las miradas con un vestido blanco que ha disgustado a muchos precisamente por el color. Isabel Díaz Ayuso se puso un diseño azul marino de Rocío Osorno que completó con una torera de Santos, el maestro taurino artesano. Quien también estaba muy favorecida fue Eugenia Martínez de Irujo, con un vestido plisado de gasa y que acudió en lugar de su hermano, el duque de Alba.

Otra de las anécdotas de la jornada fue la caída del Toisón de Oro de la princesa Leonor. Se le cayó y su padre le hizo un gesto de que estaba en el suelo. Tanto el Rey como la Reina ayudaron a la princesa Leonor a colocárselo.

Y en el nuevo capítulo de las guerras jesulínicas, Belén Esteban ha respondido a Beatriz Trapote tras su entrevista en TV, donde ha negado de forma contundente que fuera su hija la que le pidió a Julia que fuera a su casa o que ella tuviera algún interés en que fuera para sacar información. "Eso es mentira. Ella vino aquí y me saludó, estuvo supercariñosa, que venían de cenar con el padre. Las trajo en ese momento el novio de Julia, la dejó en casa. Vamos a ver, ¿tú te crees que yo voy a meter a una niña en mi casa para…". Aun así, Belén ha negado ser la responsable de los feos que Julia dice que le han hecho y ha dicho: "Pero ¿sabes lo que pasa? Que tengan mucho cuidado con lo que dicen, porque yo me entero de todo, de todo, y no voy a hacer más declaraciones".