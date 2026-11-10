Roca Rey pulveriza toda intención amorosa de Victoria Federica

Roca Rey ha vuelto a Madrid 24 horas después que lo hicieran su amiga Victoria Federica y María García de Jaime, la mujer de Tomás Páramo, su eterno acompañante.

Por primera vez el torero se detuvo a hablar con los medios de comunicación que le estaban esperando, y sin ponerse las gafas de sol como habían hecho sus amigas horas antes. Sobre Tana Rivera comentó que "yo a ella la quiero mucho y somos muy buenos amigos" y sobre su amistad con Victoria Federica: "La quiero como a una hermana", quizás la peor frase que te pueden decir.

Para Beatriz Miranda, "insistimos en su vida amorosa cuando me cuesta creer que tenga esa vida amorosa como se presume". Para el director de Es la Mañana, "por las palabras que tuvo el torero Gonzalo Caballero hace poco, que no quería saber nada de ella, ya demuestra cómo es". Isabel González, por su parte, ha indicado que las fotos que publica Victoria Federica son un poco "puñeteras" por el mensaje que transmite. "Podría haber hecho un viaje a México y Perú y haber mantenido un perfil bajo".

Antonia Dell'Atte ha vuelto a la carga con sus amenazas. Federico Jiménez Losantos no entiende "por qué van a un notario y firman un acuerdo si luego, al menos una, no lo va a respetar". ¿Quizás porque ni Ana Obregón ni ella quieren desaparecer del panorama mediático?

Antonia ha tenido una relación de idas y venidas con Ana. Ahora asegura a LOC que todavía queda algo muy importante y grave para cerrar el círculo. "Algo que huele a sangre, a muerte. Ya lo sabréis", añade, para repetir que "Obregón ha estado 35 años mintiendo. Ella también ha sido víctima y cómplice". Además, Antonia ha ido también contra la prensa: "Habéis sido cómplices y encubridores de este señor. No habéis investigado. Nunca habéis dicho: 'Antonia Dell'Atte tenía razón'. Me tratasteis de loca...".

Para Beatriz Miranda, "es una falta de respeto hacia personas que están viviendo situaciones de maltrato mediático y no sabes dónde queda la verdad y dónde queda la mentira".

Alejandra Rubio protagoniza la portada de Diez Minutos. Alejandra, que siempre quiso ser actriz e incluso presume de haberse preparado para ello, ahora parece que va a participar en una obra teatral que ha puesto en marcha una de sus antiguas profesoras. Alejandra debutó el pasado 29 de octubre, de la mano de Cristina Alcázar, una de sus antiguas profesoras de interpretación, que la invitó a participar en su espectáculo de improvisación, Casi, casi famosas, en la sala Novu de Madrid.

Su novio, Carlo Constanzia, y su madre la apoyan totalmente. Pagaron su entrada. Su suegra Mar Flores no se sabe, aunque seguro que le puede dar consejos porque Mar también hizo sus pinitos en el mundo del cine.