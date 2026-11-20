Ayer se celebró la fiesta de presentación del suplemento Cool de OK Diario al que acudieron rostros conocidos como Ortega Cano, Ana Rosa Quintana, Patricia Cerezo, Mónica Martín Luque, Ángel Cristo Júnior con Ana, Mónica Pont, Raquel Rodríguez o Coral Bistuer. También estuvo Gabriela Guillén, que va a lanzar su libro en breve y que contó que escribirlo le está viniendo muy bien como terapia.

Ayer se celebró el debate entre los candidatos a la presidencia del Gobierno. Mientras Feijóo optó por un traje azul marino más clásico, llamó la atención el color del traje color marrón topo de Pedro Sánchez. Para Beatriz Cortázar la elección del color está muy bien pensada para dar que hablar. Nuestros colaboradores han opinado que se notaba que no era confección a medida porque estaba mal cortado y le estaba corto de mangas. Para Tico Chao, un traje a medida tiene ciertos detalles que lo hacen reconocible. Por ejemplo, uno de los signos más evidentes es que el último de los ojales de las mangas siempre se deja abierto. Además, se veía en la entretela, que un sastre la hilvana y cose, mientras que en un traje de confección se plancha con calor, lo que provoca que se arrugue. Para Carlos Pérez Gimeno, Pedro Sánchez no tiene gusto y no sabe vestir adecuadamente, además de que sus trajes suelen ser de mala confección, algo que se ve en el pespunte de la solapa de sus chaquetas. Feijóo, por su parte, optó por un traje más convencional. La moderadora, María Casado, también se convirtió en viral cuando dejó los zapatos de tacón en el atril tras el debate.

Tomás Páramo se pronuncia sobre la crisis de la pandillita taurina. Asume que fue impulsivo. "Cuando todo va bien todos se alegran y cuando no salen como se espera todo el mundo sufre. Por la amistad que nos une a todos hay cosas que se sufren, pero siempre buscando lo mejor para todos, aunque en un momento dado tenga que ser difícil a la larga todo tiene un sentido y todo pasa por algo".

De momento, Tana ha reaparecido hace unos días con su madre mientras que Roca Rey ha hablado en un podcast en México y Victoria Federica sigue con su periplo vacacional-laboral, que ahora la ha llevado a Miami.

Se cumplen 12 años de la muerte de Cayetana de Alba y su hijo Cayetano Martínez de Irujo sigue peleando con sus hermanos. Estuvo en un programa de televisión y volvió a contar que su relación con su hermana Eugenia está deteriorada: "Con la que más afinidad tenía era con Eugenia. Desgraciadamente la he perdido. Siempre pasa algo. Yo la adoro. Ahora está muy contenta y feliz. Ya no me necesita. Desgraciadamente es una cosa por la que no voy a luchar. No voy a luchar contra tantos hermanos. Es muy triste". Eugenia respondió: "qué pereza de tema, o sea, ya no lo sabéis, pues ya está. Es que no da para más".

El entorno de Isabel Sartorius está molesto después de que su hermano Luis haya desvelado su enfermedad, ya que su grupo de amigos íntimos considera que la pone en la diana mediática ahora que estaba mucho mejor de salud. La verdad es que ha llamado la atención que se dieran tantos detalles del estado de salud en un reportaje.