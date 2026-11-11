¿Se dice "constatar" o "costatar"?: La RAE explica cómo utilizar este verbo correctamente

El verbo "constatar" puede generar dudas a la hora de escribirlo y a la hora de utilizarlo. ¿Se dice "constatar" o "costatar"? ¿Es correcto afirmar que "los datos constatan" una mejora?

La Real Academia Española (RAE) recoge este término en el diccionario y aclara tanto su significado como las particularidades de su construcción.

La forma correcta es constatar, con n antes de la s. Por tanto, escribir "costatar" es incorrecto. Se trata de un verbo transitivo ( aquel que necesita o admite un complemento directo para completar su significado, es decir, una persona o cosa sobre la que recae la acción del verbo) que procede del francés constater y que significa: "comprobar un hecho, establecer su veracidad o dar constancia de él".

Así, son adecuadas expresiones como: "La Policía constató que no había nadie en el domicilio", "El médico constató que el paciente había mejorado" o "Los investigadores constataron la existencia de irregularidades".

¿Se puede decir que los datos constatan algo?

Más allá de su escritura, también hay que prestar atención a cómo se construye este verbo. La FundéuRAE recuerda que "constatar puede llevar un sujeto agente, es decir, alguien que comprueba o establece la veracidad de un hecho: "Pedro constató que todo estaba en orden". También puede utilizarse en construcciones impersonales, como "Se constata que el problema persiste".

Sin embargo, no es adecuado utilizar un sujeto inanimado que no pueda realizar esa acción. Por eso, expresiones como "Los datos constatan la mejora del mercado laboral" o "Los resultados constataron la ausencia de diferencias" no son recomendables.

La razón es sencilla: los datos y los resultados no comprueban nada por sí mismos, sino que proporcionan la información a partir de la cual una persona puede llegar a una conclusión.

En estos casos, lo adecuado es recurrir a alternativas como "demostrar", "mostrar" o "probar".