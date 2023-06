Andrés Arconada habla de la nueva entrega de Spider-Man: Cruzando el Multiverso, película de animación que continúa la historia de Spider-Man: Un nuevo universo estrenada en 2018. En estas entregas el hombre arácnido es un Spider-Man latino que conecta con otros Spider-Man de otros universos.

Al crítico de Libertad Digital y esRadio le "gustan mucho más las películas de animación de Spider-Man que las de acción real" porque "la animación te permite volar en la imaginación y hacer muchas más cosas". Además, "Spider-Man: Cruzando el Multiverso tiene un mayor argumento, un mayor diálogo, una mayor trama a la hora de ir encauzando todos los multiversos que va a visitar este Spider-Man para intentar detener al malvado que, como es habitual, quiere destruir el mundo".

Arconada considera que Spider-Man: Cruzando el Multiverso "es muy entretenida" y "redonda" y la única pega que le pone es la excesiva duración, casi 2 horas y media, por lo que no recomienda llevar al cine a niños muy pequeños por mucho que sea animación ya que "parte de la trama es complicada y no la entenderían". Sitúa en los 13 años la edad perfecta para disfrutarla en el cine.

"No puedo decir nada en contra de Spider-Man: Cruzando el Multiverso a pesar de que ya me he expresado muchas veces en contra de las películas de superhéroes porque no entro mucho en su universo, sin embargo ésta me lo pone fácil". De esta forma, "llego a entender el por qué existen distintos Spider-Man y el propio dibujo nos especifica muy bien en qué universo estamos y que a qué tipo de Spider-Man nos vamos a ir encontrando". Andrés Arconada considera que Spider-Man: Cruzando el Multiverso es el camino que deberían seguir las películas de superhéroes, con un mayor tratamiento que lo que estamos viendo en acción real hasta ahora".