Andrés Arconada habla esta semana de Dune Parte 2. En primer lugar aclara que la novela de ciencia ficción escrita por Frank Herbert, en la que está inspirada, no es que tenga dos partes, sino que el director Denis Villeneuve, "un grandísimo director, decidió hacer la historia más larga por lo que casi ha necesitado 6 horas". Evidentemente, "era imposible por metraje estrenarla de golpe y por eso la han dividido en dos partes".

Si la primera parte de Dune "era muy explicativa sobre las casas, los reinos, el desierto, los monstruos, los rebeldes... y había poca acción", en esta segunda entrega "entramos ya de lleno en la batalla, en la adquisición de los reinos, en ver cuáles son los malos malísimos, cuáles pueden ser los buenos buenísimos y en qué lado debes posicionarte".

La acción vuelve a tener lugar en Arrakis, el planeta desértico y único lugar donde puede recolectarse la especia, clave para el comercio y la estabilidad del Imperio. Los Harkonnen dieron por muerto en la primera película a Paul Atreides (Timothée Chalamet) pero se unió a los fremen, un pueblo de feroces guerreros que vive en el desierto cuyos ojos son de color azul brillante debido al constante contacto con la especia. Paul comenzará su entrenamiento queriendo demostrar que puede convertirse en su líder, pudiendo incluso cabalgar un gusano de arena.

En esta segunda entrega de Dune, que dura casi 3 horas como la primera, veremos la posible vuelta de la Casa de los Atreides, las intrigas de los Harkonnen, las artes ocultas de las Bene Gesserit, el poder del Imperio, a los fremen... El crítico de Libertad Digital y esRadio asegura que "Dune Parte 2 "hay momentos en que me aburre, me confunden las diferentes tribus, reinos, quién ataca a quién... a lo mejor es la edad, pero a mí me aburre un poco".

Arconada subraya que "a mí me resulta confusa como resultaba ya la primera". Además explica que en "me cuesta mucho entrar, se lleva la película a la tragedia, a Shakespeare, en muchos momentos sus diálogos me recuerdan al dramaturgo británico".

No obstante, añade que "no puedo decir nada en contra de la producción o de los actores, todos magníficos". Un reparto encabezado por "un estupendo" Timothée Chalamet, Javier Bardem, Christopher Walken, Florence Pugh, Austin Butler... "y ya no os digo Zendaya que se come la pantalla en cada plano que sale".

Por tanto, Andrés Arconada considera que "a los amantes del género va a gustar Dune Parte 2 pero que "a los que nunca tuvisteis interés en ver la primera y cuando la visteis en alguna plataforma la abandonasteis porque os aburría, pues evidentemente no vais a ver esta segunda parte". En definitiva, "me parece una gran superproducción, me parece una buena película de espectáculo".