'Cazafantasmas: Imperio helado', ¿digna heredera de la saga?

Andrés Arconada habla esta semana de Cazafantasmas: Imperio helado, la última entrega ya de este grupo de cazadores de fantasmas. "Tenía esperanzas porque Cazafantamas: Más allá sí me gustó, era la continuación de las películas originales a través de la hija de Egon Spengler (Harold Ramis)". Tras su muerte su hija Callie (Carrie Coon) junto a sus hijos, Trevor (Finn Wolfhard) y Phoebe (McKenna Grace), se van al pueblo de Oklahoma donde estaba el origen de Spengler.

En el pueblo conocerán a un profesor aficionado a la sismología, Gary Grooberson (Paul Rudd) que les "ayudará a cazar fantasmas, sobre todo a los más peligrosos". Según el crítico de Libertad Digital y esRadio esa entrega era "una aventura estupenda, en un ámbito distinto y muy original con la aparición al final de los cazafantasmas originales dando una fuerza y entretenimiento a la película que para mí esta entrega de Cazafantasmas: Imperio helado no tiene".

En esta entrega "vuelven a Nueva York al antiguo cuartel de bomberos, sede oficial de los cazafantasmas" donde "volvemos a encontrar a la familia y que sigue cazando fantasmas, esta vez en la gran urbe, algo que no gusta mucho a las autoridades por los destrozos que suele acarrear". Arconada señala que los problemas de la película es que "el personaje de Paul Rudd no encaja demasiado, ni el hijo mayor, todo se va a centrar en Phoebe, que a mí no me entusiasma ese personaje, una sabelotodo" que es "apartada de momento por ser menor de edad de las actividades de los cazafantasmas".

En la película hay un fantasma "malo malísimo que acabar con todo el mundo, empezando por la ciudad de Nueva York" pero para que aparezca "hay que esperar al tercio final de la película, con lo cual también se retrasa la entrada de los cazafantasmas originales". No obstante, Arconada reconoce que "aunque a mí no me ha gustado nada, no digo que sea aburrida para los fans".