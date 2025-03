Los Oscar ningunean a Trump y hacen seguidismo de Europa

La 97 edición de los Premios Oscar se esperaba que fuera combativa con el nuevo gobierno de Donald Trump. Sin embargo, no ha habido ni una sola mención al nuevo presidente republicano. De hecho, ha sido una gala muy políticamente correcta más allá del discurso de los directores, un palestino y un israelí, del documental No Other Land que han pedido "acabar con la ocupación de Gaza" y la liberación de los rehenes israelíes. La actriz Daryl Hannah se saltó el guion al gritar en favor de Ucrania antes de dar un premio.

Más allá, los Oscar se centraron en rendir homenaje a la ciudad de Los Ángeles que tanto ha sufrido por los terribles incendios que hicieron incluso que peligrase la propia celebración de la gala. Asimismo, rindió tributo a los bomberos que lucharon contra los incendios.

En cuanto a los premios parece que la Academia de Hollywood hace seguidismo de Europa ya que las películas más nominadas salieron de festivales como Cannes y Venecia. Concretamente habrá que estar muy atentos al certamen francés que fue el que encumbró a Anora que llegó al Dolby Theater como la gran tapada dando la campanada con 5 premios.

