Cuidado con Send Help (Enviad Ayuda), la historia de una empleada y su jefe perdidos en una isla desierta. Porque esto no es Siete Días y Siete Noches ni tampoco El Lago Azul. Es, como explica Juanma González en la nueva crítica del canal @LDCultura, La Guerra de los Rose o Misery. Y teniendo en cuenta que dirige Sam Raimi, todo llevará un plus de humor y sobre todo de sangre, mucha sangre.

La historia gira en torno a dos personajes atrapados en una situación extrema, aislados del mundo y obligados a depender el uno del otro para sobrevivir. Esta premisa sencilla encaja perfectamente con el estilo del director. Raimi siempre ha sabido sacarle partido a espacios cerrados y a escenarios que se sienten opresivos, convirtiendo la limitación en una ventaja narrativa. En Send Help, el aislamiento no es solo físico, sino psicológico: la soledad, la desconfianza y el desgaste mental se vuelven tan peligrosos como cualquier amenaza externa.

Tal y como explicamos en la crítica, Send Help se perfila como una obra más contenida que otros trabajos del director, pero no por ello menos intensa. Al contrario, la sencillez de su planteamiento permite profundizar en los personajes y en la angustia de esperar una ayuda que puede no llegar nunca. La película no solo pregunta si alguien vendrá a rescatarnos, sino algo más inquietante: qué hacemos con nosotros mismos mientras esperamos.