'El Eternauta', el enorme éxito argentino de Netflix merece ser un fenómeno

El eternauta, basada en la novela gráfica mítica de Héctor G. Oesterheld, es un relato apocalíptico en el que Ricardo Darín interpreta al veterano de la guerra de las Malvinas Juan Salvo, enfrentado con sus amigos a una invasión alienígena.

Y por eso, lejos de parecer un simulacro de otras muchas adaptaciones de cómic o historais de ciencia ficción, todo en ella parece auténtico.

La serie, que inmediatamente se ha convertido en un éxito no solo en su país sino en todos los mercados donde Netflix está presente, sigue acaparando orgullo en los espectadores nacionales, seducidos por el realismo en el retrato geográfico de Buenos Aires, el elogio de la resistencia del pueblo argentino y las muchas referencias a la cultura latina que adornan la serie.

La serie tendrá segunda temporada donde las aventuras de Juan Salvo tendrán continuidad, erigiéndose como una inesperada competidora a otra historia apocalipitica de moda, esta vez en Max, como es la adaptación del videojuego The Last of Us.

Pero antes, Juanma González realiza el comentario de la primera temporada de la serie que todavía arrasa en la plataforma para Libertad Digital TV.