A Flick le duele el Barça como a Real Madrid TV le duele el Real Madrid

Hoy me reía mucho con un perfil muy divertido, muy ingenioso, que hay en X, Marca Scroll, que lanzaba el siguiente titular: "El Barça pide anular el partido por alineación indebida de Dani Olmo". Y es que son así de perversos, fijaos si no: no se puede dudar de la honorabilidad del estamento arbitral ni de un sistema que el juez catalogó en su día de corrupto después de que el Barça se tirara 17 años pagando a su vicepresidente, pero, sin embargo, sí se puede dudar de la honestidad de un colegiado, del polaco Marciniak, porque en su vestuario se vio un neceser con el escudo del Real Madrid. Es decir: a Negreira se le pagaron 8,4 millones de euros por unos informes absurdos, escritos con faltas de ortografía y que, según confesión de los propios profesionales del primer equipo, entre ellos Ernesto Valverde, nunca llegaron a su poder, pero Marciniak perjudicó anoche al Barça porque el Real Madrid le regaló un neceser al árbitro principal o éste se fue a comprarlo a una de las tiendas del club blanco. Por eso creo que la portada de Marca Scroll y esa posibilidad de que impugnen el encuentro ante el Inter por alineación indebida de un jugador suyo no está tan lejos de la realidad.

No sé si recordáis a Mourinho diciendo aquello de "hay tres tipos de entrenadores: un grupo que nunca critica los errores de los árbitros; otro muy grande, en el que estoy yo, que critica los errores de los árbitros; y un nuevo grupo, en el que sólo está Guardiola, que critica el acierto de los árbitros". Pues bien, Guardiola ya no está sólo, le acompaña ese gentleman alemán, ese auténtico caballero germano cuya única misión en el mundo es batallar por el fair play y por los derechos de los colegiados y aprender español para integrarse en el país que le da de comer, llamado Hansi Flick. Sobre el árbitro de ayer, Marciniak, Flick dijo anoche que "cada decisión 50-50 era para ellos", en referencia al Inter, y que todo lo que tenía que decir ya se lo había dicho a él en privado. ¿Cómo es posible que Flick, que anoche criticó a Marciniak por acertar, dijera sobre los árbitros españoles, que no hacen más que cagarla, lo siguiente hace dos meses: "Es increíble lo que les pasa a ellos y a sus familias. Lo que está pasando en España es increíble. Hay que protegerlos, son humanos y pueden equivocarse". O sea, ¿hay que proteger a De Burgos Bengoetxea, a Iglesias Villanueva o a Muñiz Ruiz por equivocarse y hay que atacar a Marciniak por acertar? ¡Pues efectivamente! Porque es mentira que Flick defienda a los árbitros, no es verdad que piense que hay que protegerlos, es falso que crea que son humanos y se pueden equivocar, no es cierto que le importen sus familias, lo que sucede es que dice eso porque, en España, los árbitros benefician a su equipo.

Hace unos días Iñigo Martínez, otro ejemplo de deportividad al que pillaron ayer escupiendo a un jugador del Inter, arremetía contra el Real Madrid por sus vídeos en su canal: "Ha sido injusto y no ha estado a la altura". No sé si eso lo dijo inmediatamente antes o un pelín después de irse a una de las gradas donde estaban los aficionados del Madrid a restregarles por la cara la Copa del Rey. Me gustaría que algún día le preguntaran a Martínez si él cree que el Barça estuvo a la altura pagándole durante 17 años al vicepresidente arbitral, aún no he perdido la esperanza de que alguien libre lo haga en Barcelona. Pues bien: este modelo de altura deportiva, este ejemplo de comportamiento, decía ayer lo siguiente: "Todo el mundo ha visto que las decisiones cayeron del mismo lado". El argumento lo entiendo, ¿eh? Aquí, en España, el Real Madrid se queja precisamente de eso, de que todas las decisiones beneficien al Barça. Incluso comprendo que un futbolista se queje de un arbitraje, lo que no entiendo es que hace 10 días dijera que el Real Madrid no estaba a la altura por criticar el arbitraje y él hiciera lo mismo ayer. ¿Por qué? Pues porque, como Flick, es mentira que Martínez defienda a los árbitros, los árbitros le importan un pimiento. Lo que quiere Martínez es que los árbitros españoles sigan protegiendo al Barça.

Viven en Narnia. O, por mejor decir, viven en su Narnia particular. Es, por ejemplo, como decir que no se puede opinar que Yamal no es el mejor jugador del mundo porque sólo tiene 17 años y eso lo consideren ofensivo pero, al mismo tiempo, se rían de otro niño que tiene 18. La edad no les importa, les importa el suyo. Por cierto, vaya desde aquí un mensaje de ánimo y mi solidaridad más absoluta para alguien que lo debe estar pasando peor incluso que Laporta, y me refiero a José Manuel Rodríguez Uribes, el facilitador de que el Barça pudiera inscribir a Olmo saltándose a la torera todos y cada uno de los estándares de la Liga de Fútbol Profesional y de la federación española. Ayer, en un hecho insólito, desde la cuenta oficial del Consejo Superior de Deportes, el PSOE se solidarizó con el equipo culé: "Una despedida cruel en esta Liga de Campeones. Lamentablemente se ha quedado sin premio". Pero tranquilos porque Pedro Sánchez no se quedará sin los siete votos de Puigdemont, que a lo mejor hasta incluso ha escrito ese tuit. Vaya cloaca, ¿eh? Y os la queríais perder.