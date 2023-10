Dice la lideresa Bonmatí que ella no entiende "que haya una ley que te obligue a ir con la selección si una o uno en un momento determinado no se siente bien para ir". ¿Y si mientes? Quiero decir, ¿y si varias deportistas, pongamos por caso que quince jugadoras de fútbol, se ponen de acuerdo para decir que no se sienten bien cuando, en realidad, es falso y se sienten perfectamente pero lo que pasa es que con su actitud están buscando, por ejemplo, la destitución del entrenador? Ainhoa Vicente, Patri Guijarro, Sandra Paños, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Lucía García, Mapi León, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Claudia Pina, Mariona Caldentey, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre, Andrea Pereira y tú misma mentisteis cuando, allá por el mes de septiembre del año pasado, alegásteis que la situación generada (o sea, la continuidad de Jorge Vilda) afectaba a vuestro estado emocional y a vuestra salud.

Fíjate, Bonmatí, que eso probablemente no te lo dijera Gonzo ayer: pedisteis la dimisión de vuestro entrenador y, como la Federación no cedió, entonces esgrimisteis problemas de salud mental para no acudir con vuestra selección. De repente. Quince jugadoras alegando estrés emocional o ansiedad. Vamos, que estábais en shock, que es una palabra que se ha puesto de moda últimamente. "¿Cómo estás?" "Estoy en shock". A vosotras, Bonmatí, os importaba y os importa un carajo la selección, os importabais y os seguís importando vosotras mismas. ¡Ay, Bonmatí, ay! Dice Bonmatí que si el beso de Rubiales sirve… ¿cómo? A ver si lo entiendo: ¿me estás diciendo que habéis utilizado en agosto del 23 el beso de Rubiales para conseguir lo que no os dieron en septiembre del 22? No me lo puedo creer. Estoy en shock. "Si el beso de Rubiales sirve para que haya mejoras definitivas (...) habrá merecido la pena". Vamos, que cuando vísteis a Hueviales, como dice Federico, metiendo la pata hasta el corvejón vísteis el cielo abierto, visualizásteis a Hueviales y a Vilda en la cola del paro y se os hizo la boca agua, más o menos como me pasa a mí con un buen arroz meloso con carabineros. ¡Ay, Bonmatí, ay!

Te quejaste anoche de la falta de apoyo del fútbol masculino. ¿Sabes qué, Bonmatí? ¿Sabes qué les pasa a los jugadores de fútbol? Que, más allá de que queráis un cocinero y que pongan vuestros nombres en las camisetas, los futbolistas, como por cierto nos pasa a la inmensa mayoría de ciudadanos, no tenemos ni la más remota idea de qué queréis, más allá de que echen a la calle a un entrenador. Queríais un trato profesional: pues ya lo tenéis. Jennifer Hermoso quería que el director de marketing colara a una amiga suya en el vuelo a Ibiza: pues ya lo tuvo. Y también quería que le organizasen una fiesta a seis amiguetes: dicho y hecho. Irene Paredes quería la cabeza de Vilda en una bandeja de plata: pues ya la tenéis. Rubiales, a la calle. El que os dijo que no podía poner vuestros nombres en las camisetas porque era caro, a esparragar. El jefe de prensa, hasta la vista baby. Ese es el trato profesional que pretendíais, ¿no? Que os dieran todo sin explicar por qué. Pues ya lo tenéis. Tenéis a la federación rendida a vuestros pies. Son vuestros rehenes. Harán y dirán lo que vosotras ordenéis que hagan y digan.

Hablas de tu discurso al ser elegida mejor jugadora de la UEFA. ¿Sabes por qué te eligieron la mejor? Pues sí, te eligieron la mejor porque jugaste el Mundial. Y jugaste el Mundial porque viste que los días pasaban, en la federación no daban su brazo a torcer y tú te quedabas sin campeonato del mundo, sin patrocinadores y sin la posibilidad de eso precisamente, de ser elegida como la mejor, que era lo único que a ti te preocupaba. Ahí se te pasó el estrés. Tú decías que no comprendías que hubiera una ley que prohibiera no ir con la selección, a mí me pasa al revés: yo creo que tendría que haber una ley que impidiera volver a jugar con la selección después de haber renunciado a ella, como fue tu caso. ¡Ay, Bonmatí, ay!

A Dani Carvajal, como decía, le han preguntado por lo expresado por Bonmatí en Salvados, y el capitán del Real Madrid ha dicho que no sabe a qué se puede referir cuando habla de "apoyar más o no apoyar", y también ha comentado que "ahora ellas están reestructurando lo que ellas creen o con lo que se sienten cómodas". ¿Qué se esperaba de Carvajal? ¿Que encabezara una manifestación diciendo algo así como "estoy totalmente de acuerdo con que las jugadoras chantajearan a la Federación pidiéndole la cabeza de Jorge Vilda? Porque, insisto, ¿alguien sabe por qué las quince chantajistas decidieron dejar plantada a España si no fue porque la Federación no atendió su petición de cese del seleccionador? Que yo sepa, sus peticiones están siendo atendidas: "¿Y el chófer?", preguntó Hermoso, "estará de resaca". Pero el chófer llegó, a Rubiales le echaron y Vilda es seleccionador de Marruecos. ¿Dónde está el problema? ¿Qué quieren, que Carvajal diga a todo "sí, bwana" como hace Pedro Rocha? Eso sí que no va a pasar, Aitana. Hasta ahí no llega la reestructuración. ¡Ay, Bonmatí, ay!