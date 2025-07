Caso Williams: el Everest de los patanes

Hace muchos años, tantos como para que Johan Cruyff todavía estuviera en activo como entrenador, el emblema por antonomasia del barcelonismo, su referencia, el hombre más importante a lo largo de la historia del Barça, puso de moda la palabra "entorno" para referirse al ambiente que, sin ser club, lo rodeaba, influyendo muy negativamente a la hora de tomar algunas decisiones. Lo que, en el fondo, exigía Cruyff era profesionales a su alrededor y no amateurs. Eso y libertad absoluta. Cruyff fue una buena decisión de gente no profesional pero, al final, acabó torciéndose la cosa, y eso a pesar de que, con él en el banquillo, el Fútbol Club Barcelona conquistó su primera Copa de Europa. Imagino que Cruyff odiaba la patanería y la petulancia del entorno y la debilidad de la gente de dentro para imponerse.

Patanería, me gusta la palabra. Según el diccionario, el patán se comporta de manera tosca, ignorante y grosera. El problema llega cuando el comportamiento del entorno no está a la vanguardia de quienes mandan en el club sino en la retaguardia y se limita a secundar, a seguir, a dejarse guiar por la patanería de quienes dirigen desde dentro el club. El Cho Oyu de la patanería… Qué digo el Cho Oyu, el K2 de la patanería… Qué digo el K2, el Everest de la patanería ha sido sin lugar a dudas el caso Nico Williams. No voy a repetir aquí el rosario de memeces que, desde el entorno del Barça, se han dicho sobre esta operación porque sería inacabable. Pondré sólo un ejemplo: Lluis Carrasco, el autor del crowdfunding culé, imaginando en voz alta el vídeo de la presentación del jugador con el Barça. He tenido que buscarlo en el podcast Sólo para culés para que no quede ni media sandez fuera. Le pregunta Jota Jordi cómo le diría al Barça que fuera la presentación de Nico y dice, textualmente, lo siguiente: "Mi idea sería ver a lo lejos, con una figura un poco espectral, ¿eh?, fantasmagórica, poco definida, un jugador, una persona, que se va acercando, que viene de lejos, de muy lejos, ¿vale? Y se va acercando, y acercando, y acercando, pero no acabas de reconocerla. De repente ves que en la cabeza hay unos tirabuzones quemados que empiezan a sobresalir… Ese jugador con tirabuzones quemados viste de azulgrana, ese jugador es Nico Williams, pero alguien le está esperando, se desplaza la cámara y se ve el número 10, no se ve ningún nombre… Se va abriendo el angular de la cámara y se va a Lamine Yamal, que está esperando desde hace un año a Nico Williams, y se funden en un abrazo. Y sale el cartel: Más que un club, la fuerza de un abrazo". Hasta aquí el vídeo. En serio: ¿No ven que hacen el ridículo desde que se levantan hasta que se acuestan? ¿No lo ven? ¿Nadie lo ve en Barcelona? Pues no, nadie lo ve. Este caballero fue, según creo, asesor de Laporta. Y el ex presidente Gaspart diciendo que él veía un globo que venía de Bilbao aterrizando en La Sagrada Familia. En fin… Pues esto es lo que hay. ¿Cómo se va a fiar nadie de esta gente? Es imposible.

Del repaso del Athletic al Barça ya se habló el viernes y se ha digerido durante el fin de semana. El entorno es nocivo, sí, pero los de dentro no son mucho mejores. Y, tras levantarse de la lona, el objetivo de esta gente ha sido convertir a Nico Williams en el malo de la película. Ayer Lamine Yamal colgó un mensaje en Instagram, creo. El texto es de una canción de un señor que se llama Morad, a quien, por cierto, he tratado de entender sin conseguirlo, probablemente por déficit auditivo mío, ¿eh? Dice lo siguiente: "Y lo mío he conseguido y a nadie yo le he pedido, ni siquiera yo he tenido que humillarme. A los míos yo he ayudado, yo sigo en la calle, dime quién cojones va quitarme". No "va a quitarme", no, "va quitarme". Profundo, ¿eh? "Y lo mío he conseguido y a nadie yo le he pedido". Parece que es un mensaje de Yamal a Nico porque, y esto es otra novedad, la decisión de Williams de quedarse en el Athletic podría haber roto la amistad entre estos dos críos.

Hay gente más experta que yo en analizar las motivaciones de Yamal que asegura que el dardo a Nico es porque, según estos traductores, Williams se ha quedado por dinero en el Athletic a diferencia… ¿a diferencia de quién, Lamine? ¿Tú por qué te has quedado en el Barça? No sé si te lo puedo preguntar directamente a ti o, como eres menor de edad, me tengo que dirigir a tu padre. ¿Por qué se ha quedado Lamine Yamal en el Barça? ¿Por amor a los colores? Permitidme que me tronche de la risa. Yo no citaré a Morad, voy a elevar un poquito el listón. Yo citaré a Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos, que tampoco es Morad pero tampoco está mal:"Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo. Que pues doblón o sencillo hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es don Dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España, y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero es don Dinero. Son sus padres principales, y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales. Y pues es quien hace iguales al rico y al pordiosero, poderoso caballero es don Dinero".