El Barça entra en pánico

Ni siquiera de un club que, como el Barça, estuvo pagándole durante 17 años un total de 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros en activo, podría yo haberme imaginado una pérdida de papeles tan despampanante y tan integral como la que está protagonizando tras la eliminación ante el Inter. Y si la pérdida de papeles está siendo total, absurda, mezquina en lo tocante al árbitro y a su familia, a la que de repente ya no importa tanto proteger, es, según yo lo veo, por un doble motivo: primero porque daban por hecho que el 31 de mayo iban a ganar la sexta Copa de Europa de su historia, y segundo porque, efectivamente, y por mucho que hablen de tripletes o de sextetes, la Copa de Europa es el título de largo más prestigioso del fútbol mundial. Y a esto último añadiría que, como el Fútbol Club Barcelona ganó su última Champions un 6 de junio de 2015 y puesto que la final de 2026 se va a celebrar el 30 de mayo de 2026, el Barça estará, como poco, 4.011 días, o lo que es lo mismo, 10,98 años, sin llevar a sus vitrinas el trofeo de clubes más importante del fútbol. ¡Casi 11 años! Es comprensible su frustración, es entendible su desesperación, pero no lo es tanto que Pedri se burle de Bastoni, que Martínez escupa a Acerbi o que Gavi demuestre delante de todo el mundo, y parafraseándole a él mismo, que no tiene ni puta idea de ortografía.

El otro día dije que el Barça es el PSOE del fútbol o el PSOE es el Barça de la política, tanto monta, monta tanto. En el partido te puedes encontrar al presidente del Gobierno alabando la fortaleza de nuestro sistema eléctrico porque la luz volvió a nuestras casas en un tiempo récord de 12 horas tras el primer apagón nacional de la historia, y en el club deportivo te puedes encontrar al hombre que cuadruplicó lo que estaba cobrando el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros arremetiendo contra Marciniak cuando debería estar metido de por vida en una cueva oscura. No respetan nada, tampoco una competición que desconocen y que iban a ganar sin bajarse del autobús. No respetaron al Inter, no habrían respetado al PSG y ahora vuelven a cometer el error de no respetar al Real Madrid al decir, como ya ha dicho Gaspart, que quieren cantar el alirón ante el Español. Habría que repreguntarle al ex presidente culé cómo es posible que, a falta de 4 jornadas para el final de la Liga, esté tan absolutamente seguro de que su equipo va a ganar el campeonato.

Por no respetar, no respetan ni siquiera a las personas. Se han viralizado unas imágenes de Barça One, que es como una especie de canal de televisión a lo pobre, de un tipo insultando gravemente a Francesco Acerbi, llamándole quinqui, diciendo que es un provocador y afirmando que no tiene nada en la cabeza. En su publicidad puede leerse lo siguiente: "Hoy el barcelonismo está de enhorabuena con el estreno de Barça One. Es la mejor plataforma audiovisual de un club deportivo, ventana abierta al mundo con la selección de los mejores contenidos de temática barcelonista". Traducido al español: "Como hemos tenido que cerrar Barça TV poniendo a 120 profesionales en la calle porque no tenemos un euro, pusimos en marcha un canal con dos coleguitas y ahí, como pensamos que no nos ve nadie, podemos decir lo que nos venga en gana". Y el provocador en cuestión va a tomarla precisamente con Acerbi, que tiene la cabeza tan bien amueblada como para ir proclamando a los cuatro vientos que a él le cambió la vida un cáncer de testículos y le da las gracias a Dios por ello.

Antes Marçal Lorente decía que Laporta dirigía el club como un colmado, igual ahora ha cambiado de opinión. Yo no, yo sigo creyendo que no hay nadie al volante. Y este tinglado que tienen montado sólo se puede sostener si la pelotita entra muchas veces entre los tres palitos. Como la pelotita no entre, se acabó. Y el palo del martes ha sido terrible porque a lo mejor es verdad que Yamal lleva la Champions a Barcelona, a lo mejor. Pero… el futuro no está escrito. No sabemos qué pasará mañana. Lo que sí podemos dar por hecho es que el Barça no se encontrará un camino hasta la final tan sencillo como el de esta temporada y que es improbable que Real Madrid, Bayern o City flojeen tanto a partir del próximo mes de agosto. Esto me pasa por ser tan ingenuo porque yo le hice caso al señor este del crowdfunding, el que decía que se metía 5 euros en un bolsillo y sacaba 10 del otro. Este caballero dijo que ya había sacado entradas para Múnich. Salvo que quiera ver un Inter-PSG, las revenderá. La pela es la pela.