El espejo de Tebas es... ¡Pedro Sánchez!

¿A quién le gusta perder? A nadie, ¿verdad? A Javier Tebas tampoco. A nadie le gusta perder. Quiero decir que si te dan a elegir entre ganar y perder, todo el mundo elegirá lo primero, ¿no? Otra cosa es ganar con malas artes o hacerlo de un modo poco respetable o por detrás, pero a todo el mundo le gusta ganar. A Tebas también. Lo digo, más que nada, porque el presidente de la Liga siempre dice eso mismo pero lo dice sólo para referirse a Florentino Pérez: "A Florentino no le gusta perder". Claro, ni a ti tampoco te gusta, Javier, y no hay más que darse un garbeo por tu perfil de X para darse cuenta de esto que estoy diciendo. En casa, de puertas para adentro, no tengo ni idea de cómo serás, a lo mejor tampoco te gusta perder con los tuyos, pero tu versión pública, la que muestras a diario delante de todo el mundo, la imagen que todos conocemos es la de alguien que tiene que llevar la razón sí o sí y que si no se la dan muestra su peor cara.

Y eso que, querido Javier, te han pillado en multitud de contradicciones, la última de ellas: "no me gusta Arabia, pero sí me gusta China". Peleas por tener razón, quieres tenerla, no puedes permitir que alguien te gane un debate, no existe siquiera la posibilidad razonable de que, como le pasa a cualquiera, puedas estar equivocado. O sea, Tebas, a ti tampoco te gusta perder. Borges decía que él no quería tener razón, que tener razón era una ordinariez. Tú quieres tener razón siempre y, como lo conviertes en una cuestión personal, llevas tus discusiones hasta el extremo. Para Borges serías un ordinario de manual.

Por ejemplo, con el asunto de la comparación de las tácticas de comunicación de Goebbels con las que llevan a cabo en Real Madrid Televisión. Lo normal en una persona inteligente, lo normal en alguien que quiere liderar de verdad, habría sido pedir perdón. Pedir perdón no humilla a nadie, bien al contrario, lo enaltece. Si tú hubieras dicho que te habías equivocado, si hubieras pedido perdón, lejos de perder puntos los habrías ganado incluso entre aquellos que, como es por ejemplo mi caso, piensan que no estás a la altura de la empresa que diriges. Pero no, qué va, convertiste esta cuestión en otra batalla contra el Real Madrid. Corrijo: lo convertiste en otra batalla individual contra Florentino Pérez. ¿Y por qué? Pues porque a ti tampoco te gusta perder, Javier, es superior a tus fuerzas. Fíjate si estás desesperado que pusiste como ejemplo a Pedro Sánchez. ¡A Sánchez! ¡Tú! ¡Javier Tebas poniendo a Pedro Sánchez como ejemplo! Cosas veredes, amigo Sancho.

¿Y para qué? Pues para colocar en un brete a Uribes, al que le queda ahí la información del tiempo del telediario de las 3 de la tarde: "Mira, tu jefe también comparó las tácticas del PP con Goebbels y a él no le dices nada". Efectivamente, Javier, Pedro Sánchez Pérez Castejón y tú sois iguales. Uribes no lo puede decir pero yo sí puedo hacerlo. ¿Estaría equivocado si dijera ahora que los extremos se tocan? De verdad, Javier Tebas, ¿no tenías otra comparación que no fuera con el peor y más mentiroso presidente del Gobierno de la historia de nuestra democracia? ¿Ese es tu listón? ¿Sánchez? ¿Sabes qué? Me lo creo. Ese es tu listón. Afíliate al PSOE, Javier, aún estás a tiempo.

Pero con todo y eso, lo peor no es que derrapes comparando al ministro de la propaganda nazi y mano derecha de Hitler con Real Madrid Televisión. Tampoco que, después de meter la pata de un modo sideral, decidas no sacarla por orgullo, por vanidad. Ni siquiera que te pongas a ti mismo como ejemplo a Pedro Sánchez, que es algo que me tiene loco, en serio te lo digo: ¡Tú! ¡Pedro Sánchez Pérez Castejón! Lo peor de todo no es eso sino que aún no te hayas dado cuenta de que desde el cargo que ocupas no puedes estar todo el día buscando el enfrentamiento con el mejor club deportivo de la historia, que eso no es de recibo. Pero como imagino que tienes la luz y el agua pagadas y estás más cerca de acabar que de empezar, probablemente hayas preferido llevar tu batalla personal hasta el final y para lo que te quede en el convento hayas elegido hacértelo dentro. Si se me permite la escabrosa comparación, lo que quieres saber, querido Javier, es quién la tiene más grande, si tú o Florentino.

No se trata de defender los intereses de la Liga, no, qué va, se trata de defender tus propios intereses, los tuyos particulares. De lo que se trata es de tener razón por encima del resto. Se trata de no perder bajo ninguna circunstancia, que es precisamente lo que le achacas, criticándolo, al presidente del Real Madrid. Y, salvo tú, todos en España sabemos quién la tiene más grande, Javier: Florentino, la tiene más grande Florentino. Lo más grave es que en esa guerra hayas implicado a los demás y no sólo a ti mismo. Y la has perdido ya, Javier. La has perdido ya. Aún no lo sabes porque ninguna persona de las que te rodean se atreve a decírtelo a la cara, pero ya la has perdido. También se aprende de las derrotas, Tebas.