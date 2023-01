El indomable Mariano

¿Hay por ahí perdidos futbolistas a los que no les gusta el fútbol? Por supuesto que los hay, aunque son la excepción. El ex jugador de la Real Sociedad, Carlos Vela, que era buenísimo, ha confesado en más de una ocasión que nunca veía partidos de fútbol y que en sus horas libres le gustaban otras cosas, como el cine o el baloncesto. Para Batistuta era sólo una profesión, como para Mario Balotelli; un día le preguntaron al delantero italiano por qué no celebraba sus goles y él lo explicó del siguiente modo: "Cuanto un cartero entrega una carta, ¿lo celebra?" O sea que Mario Balotelli se tenía a sí mismo por un funcionario, un cartero, con la diferencia de que él probablemente cobre más dinero del que se cobra en Correos. Por supuesto que es más difícil triunfar en el fútbol profesional si no es tu pasión, pero a la vista de Vela, Batistuta o Balotelli está que no es imposible.

Otra cosa bien distinta es que no sólo no te guste el fútbol dedicándote profesionalmente a ello sino que ni siquiera te guste jugar al fútbol, que sufras jugando al fútbol, que lo pases mal. Pero también ha habido casos. Es extraño, es raro, pero no es imposible. Y, eso sí, resulta difícilmente explicable para el resto de la población el hecho de que a un futbolista de élite ni le guste hablar de fútbol ni le guste practicarlo porque para casi todos es una pasión. Todo el mundo querría estar ahí, donde estuvo por ejemplo Batistuta y, sin embargo, si a él le hubieran dado a elegir, a lo mejor habría preferido otra cosa. A veces sucede que queremos lo que no tenemos. El talento lo puede todo, es una llave universal, abre cualquier puerta. Si tienes el talento de Bale, por poner un caso, te puedes permitir el lujo de desconectar los últimos dos o tres años de tu carrera. Pero, antes, Bale demostró que era un crack y lo ganó todo varias veces.

Hoy me topo con una noticia que Carlos Forjanes firma en el diario As y que tiene como protagonista a un delantero del Real Madrid. No del Escalerillas, no, del Real Madrid. Imagino que, cuando uno tiene el talento suficiente como para llegar a la élite del fútbol, luego se va proponiendo nuevas metas y quiere llegar cuanto más arriba mejor. Y convendremos entre todos que, en lo que al fútbol se refiere, el Real Madrid no está mal como destino, ¿no? Pues bien, el titular de la noticia que Forjanes firma en el As y que afecta a este delantero del Real Madrid es el siguiente: "Pionero en el tatuaje sin dolor". Resulta que este futbolista ha sido el primero en utilizar una nueva técnica en la que se le durmió con anestesia antes de ponerse en manos de cinco tatuadores. Durante el parón del Mundial viajó hasta Los Ángeles, un vuelo de trece horas de ida y otras tantas de vuelta, para posteriormente dibujarse completamente la espalda durante otras ocho horas con motivos felinos y una leyenda, "Indomable". Ese jugador se llama Mariano, ha jugado 25 minutos esta temporada, cinco ante el Leipzig el 14 de septiembre, cuatro frente a Osasuna el 2 de octubre, uno ante el Getafe el 8 del mismo mes, cuatro en casa ante el Girona y, por último, la friolera de once minutazos contra el Rayo el 7 de noviembre, hace ya de eso dos meses y medio.

El otro día, después de la derrota del Madrid en la final de la Supercopa de Arabia, leí que Ancelotti tenía a cuatro jugadores de adorno, y Mariano Díaz era uno de ellos. Y ahora imaginémonos al entrenador italiano leyendo esta mañana la misma noticia en el As y conociendo, como he podido conocer yo, que uno de sus jugadores, que ha jugado sólo 25 minutos en lo que va de temporada, viajó hasta Los Ángeles, se anestesió y tuvo a cinco tatuadores trabajándole la espalda para dibujarle un felino (imagino que un tigre o un puma o un leopardo, porque para dibujar un gato no te tomas tanta molestia) y rematarlo con la leyenda "Indomable". Ancelotti, que es un ex futbolista de otros tiempos y que es un tipo muy normal, habrá pensado, "este chico no está bien de la cabeza".

Bien o mal, ¿qué le pasará por ella, qué tendrá en la cabeza? Aunque menos que Benzema, talento tiene. ¿Entonces? ¿No tiene familia Mariano? ¿O amigos? ¿No tiene un representante que le diga que esas veinticuatro horas que empleó en viajar hasta Los Ángeles debería haberlas utilizado para irse a entrenar a Valdebebas? ¿O es que a Mariano ya le da igual todo? ¿O es que siempre le ha dado igual? ¿Se siente maltratado por la vida? ¿Cree Mariano que Dios no ha sido suficientemente justo con él? Por eso, y por pasiva, resulta tan admirable Cristiano, un profesional ambicioso que nunca tiene suficiente. No están aparentemente a la vista pero seguro que CR7 también tiene algún tatuaje por ahí pero si se lo ha hecho habrá sido dentro de una piscina de hielo, después de haber jugado y marcado otros dos goles, antes de comer lo justo para mantener a tope su cuerpo e irse a la cama para dormir las ocho horas reglamentarias. Cristiano es un ejemplo, Mariano también. El primero de lo que hay que hacer para que te admiren, el segundo de lo que hay que hacer para ser un doble cero a la izquierda. Menos mal que ya queda poco. Menos mal.